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羽球》贊助戴資穎、為羽壇奉獻50載 BWF撰文感念VICTOR創辦人陳登立

2024/01/15 15:08

勝利體育創辦人陳登立以及戴資穎。（勝利公司提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羽球運動品牌VICTOR創辦人陳登立本月4日離世，享壽89歲，世界羽聯（BWF）官網今對此專文報導，感謝他對羽壇的奉獻。

陳登立於1968年創辦「勝利羽球社」，8年後開設第一間球拍工廠，品牌里程碑包括1983年推出碳纖維球拍及球衣，1992年球鞋系列問世，2009年起陸續與南韓、馬來西亞、丹麥國家隊建立合作關係，目前贊助的球員包括台灣一姐戴資穎、大馬好手李梓嘉，丹麥名將安童森（Anders Antonsen）等人。

文中介紹陳登立的理念：「我投身羽球超過50年，在這旅程中獲得很多喜悅與滿足，自從成立以來，VICTOR總是不斷追求卓越，我知道為了接近完美，必須在這項運動中不斷改進與創新。帶著這樣的想法，我們傾注一切在這個品牌。」

「VICTOR以製造羽球起家，對我而言，有16根羽毛的球，就是夢想的基礎。我堅信每一根羽毛都乘載著每位選手的夢想，作為國際羽球領導品牌，VICTOR的任務就是把夢想化為現實。」

世界羽聯主席霍耶爾（Poul-Erik Hoyer）對於陳光立創辦人的逝世表達哀悼之情，「他將VICTOR打造為羽球界最知名的品牌之一、相當了不起，該公司給羽壇不少支持，他的一生將激勵這項運動。」

甫在馬來西亞站封王的安童森也說，聽到創辦人告別人世的消息相當難過，「我很榮幸跟陳先生見過兩次面，從他對這項運動的熱情到創立VICTOR，我知道他是如何將自己的一生奉獻給羽球界。VICTOR不僅是他最大的成就，也是羽壇的無價之寶，他的事蹟將會繼續流傳下去。」

BWF官網專文報導陳登立。（取自網路）

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