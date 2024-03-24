路跑》台新女子路跑台中登場 亞運空手道銀牌辜翠萍3.8K率先衝線

亞運空手道銀牌辜翠萍3.8K率先衝線。（路跑協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕認真的女人最美麗！2024台新女子路跑首次進軍中台灣，週日大清早在台中市中央公園美力開跑，吸引近3000名女孩熱情參與，運動局局長李昱叡、田徑短跑名將楊俊瀚到場為賽事鳴槍，台新銀行贊助支持的空手道國手辜翠萍在3.8公里組率先衝線，和女孩們一起跑向更好的自己。

最終10.2公里組的成績揭曉，國內長跑好手游雅君以39分45秒拿下冠軍，她建議有興趣從事路跑運動的女孩，每天至少維持一定心率的訓練，持之以恆肯定會有進步。緊接著通過終點的是年僅15歲的林采頡，成為40分40秒，平常只有在羽球隊跑步練體力的她，近年陸續在路跑賽事展露頭角，她笑說：「喜歡跑步帶來的成就感，但平常還是練練體能就好。」至於「台灣最速男」楊俊瀚也特地在終點處迎接完賽選手，為女孩們掛上完賽獎牌給予祝賀。

請繼續往下閱讀...

去年杭州亞運重返賽場打下銀牌的辜翠萍，在2014年仁川亞運以18歲之齡摘金，其後卻因阿基里斯腱斷裂陷入低潮，堅持不被人生和傷勢打倒的她，今天也參加了3.8公里組的賽事，順利完賽後表示：「跑步就像人生，會一直遇到瓶頸、撞牆期，只要堅持到底不放棄，成功總會在終點等著妳。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法