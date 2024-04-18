晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

嘉義縣議長盃桌球賽開打 1200多人參賽拚球技

2024/04/18 14:52

嘉義縣議長張明達開球。 （嘉義縣議會提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2024嘉義縣議長盃桌球賽開打，今天由議長張明達主持開幕典禮，賽事在朴子市嘉義縣立體育館舉行至20日，有1200多人參賽拚球技。

嘉義縣議長張明達今天主持比賽開幕典禮，縣長翁章梁、縣議員李國勝、詹琬蓁及劉雅文、朴子市長吳品叡及鹿草鄉長嚴珮瑜前來支持；張明達說，感謝縣府、嘉義縣環保局、大同國小協助，以及負責執行統籌的嘉義縣體育會桌球委員會，期待每個隊伍都能全力以赴、以球會友。

張明達說，議長盃桌球賽是嘉義愛好桌球運動重視的比賽，參加隊伍非常多，是嘉義桌球盛會，縣議會期待讓許多熱愛桌球運動的朋友擁有展現自我的機會，也增加和球友們見面，話家常的情誼。

縣議會，嘉義縣議長盃桌球賽從2007年辦理，參賽人數從679人到今年超過1200人，參加對象分為學生組、教師組、機關團體組及社會組，分為男女組團體及個人賽與混合雙打等，年齡層遍及老少，老中青選手同場競技，加強培養縣內桌球選手，讓小選手們有競賽的舞台，培養學童對桌球運動的興趣，並提昇縣內桌球選手的競賽能力。

嘉義縣議長盃桌球賽開幕，有1200多人參與。（嘉義縣議會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。