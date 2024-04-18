嘉義縣議長盃桌球賽開打 1200多人參賽拚球技

嘉義縣議長張明達開球。 （嘉義縣議會提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2024嘉義縣議長盃桌球賽開打，今天由議長張明達主持開幕典禮，賽事在朴子市嘉義縣立體育館舉行至20日，有1200多人參賽拚球技。

嘉義縣議長張明達今天主持比賽開幕典禮，縣長翁章梁、縣議員李國勝、詹琬蓁及劉雅文、朴子市長吳品叡及鹿草鄉長嚴珮瑜前來支持；張明達說，感謝縣府、嘉義縣環保局、大同國小協助，以及負責執行統籌的嘉義縣體育會桌球委員會，期待每個隊伍都能全力以赴、以球會友。

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張明達說，議長盃桌球賽是嘉義愛好桌球運動重視的比賽，參加隊伍非常多，是嘉義桌球盛會，縣議會期待讓許多熱愛桌球運動的朋友擁有展現自我的機會，也增加和球友們見面，話家常的情誼。

縣議會，嘉義縣議長盃桌球賽從2007年辦理，參賽人數從679人到今年超過1200人，參加對象分為學生組、教師組、機關團體組及社會組，分為男女組團體及個人賽與混合雙打等，年齡層遍及老少，老中青選手同場競技，加強培養縣內桌球選手，讓小選手們有競賽的舞台，培養學童對桌球運動的興趣，並提昇縣內桌球選手的競賽能力。

嘉義縣議長盃桌球賽開幕，有1200多人參與。（嘉義縣議會提供）

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