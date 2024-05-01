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優霸盃》台灣女團遭依瑟儂領軍的泰國打敗 分組第2晉8強

2024/05/01 13:53

白馭珀。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在優霸盃女子羽球團體賽，經驗最豐富的白馭珀在第五點雖鏖戰3局仍吞下敗仗，台灣最終0：5遭泰國橫掃，以分組第2晉級8強。

台灣隊皆以4：1擊敗馬來西亞、澳洲後，小組賽最終站將挑戰連3屆晉級4強的泰國，因台灣一姊戴資穎持續休兵，今日對泰國之戰的第一點就由許玟琪扛起重任。

世界排名27的許玟琪以18：21、18：21不敵世界排名12的依瑟儂（Ratchanok Intanon），第二點的女雙許雅晴／楊景惇以10：21、12：21栽在吉迪特拉恭（Jongkolphan Kititharakul）／芭宗哉（Rawinda Prajongjai）拍下。

第三點女單宋碩芸以9：21、13：21敗給革通（Supanida Katethong）；第四點女雙為胡綾芳／鄧淳薰14：21、19：21輸倫塔卡恩（Nuntakarn Aimsaard）／帕泰馬絲（Phataimas Muenwong）。

第五點壓軸上陣的白馭珀雖然第一局丟掉，但她第二局努力抗衡也成功收下，只是決勝局錯過6：2的開局，敗在失誤較多，最終小小白以11：21、22：20、14：21不敵李美妙，無法帶領台灣擺脫遭橫掃的命運。

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