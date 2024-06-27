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MLB》日本核彈頭狂紀錄比肩小松井 大谷翔平挑戰高懸102年鬼神紀錄

2024/06/27 21:31

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平連續兩場首局首打席敲出全壘打，近10場8轟，目前以25轟暫居國聯全壘打王，大谷翔平也將有望超越日籍傳奇名將松井稼頭央的紀錄，獨居日本球員史上第2多。

大谷翔平今天對戰白襪，首局首打席從前韓職投手三冠王費德（Erick Fedde）手中敲出右外野陽春砲，連兩天首局首打席開轟，這一轟的擊球初速為113.9英哩（約183.3公里），飛行距離為437英呎（約133.2公尺）。大谷翔平單季連10場比賽有進帳打點，成為自1920年打點成為正式紀錄以來的道奇隊史最長紀錄。

大聯盟最多連續打點場次是17場，由小熊已逝名將格萊姆斯（Ray Grimes）在1922年所創下，高懸了102年從未有人打破，被視為是難以打破的紀錄之一。

大谷翔平連續兩場以開路先鋒之姿開轟，日本傳奇球星「朗神」鈴木一朗曾經2度達成這項壯舉，但是大谷連兩場首局首打席全壘打成為日本史上第一人，另外在客場達成則是史上首見。大谷以首棒打者所累積的9轟，追平日籍名將松井稼頭央，並列日本球員史上第2多，今年有望一舉超車，鈴木一朗以37轟高居第一。

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