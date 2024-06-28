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MLB明星賽》不是大谷！ 賈吉獲大聯盟人氣王 哈波成國聯最多票

2024/06/28 08:52

洋基球星「法官」賈吉。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟明星賽票選第一階段結束，洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）、費城人強打哈波（Bryce Harper）各獲得美聯與國聯的人氣王，票數都獲得超過300萬張。而道奇日本巨星大谷翔平則獲得277萬7123張，穩居國聯DH首位。

賈吉獲得342萬5309張票數，是全大聯盟最多，入選美聯先發外野手，這是他自2022年明星賽第一階段球迷投票之後，第二度獲得人氣王。

根據《美聯社》指出，自1970年恢復球迷投票後，賈吉成為史上第11位至少兩度獲得大聯盟人氣王的球星。史上最多次獲得人氣王仍是水手傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的5次。

費城人強打哈波。（資料照，美聯社）

哈波獲得327萬7920票是國家聯盟最多、全大聯盟中則排第2，入選國聯先發一壘手，這將是哈波生涯第8次參與明星賽，第7次成為明星賽先發。哈波先前都是外野手、或指定打擊的身分參加明星賽。

日本巨星大谷翔平是去年的美聯人氣王，本季從天使轉戰道奇，大谷獲得277萬7123張票數，穩居國聯指定打擊首位。

除了投手之外的其他位置前兩名，外野手為前6名，將進入展開的第二階段票選。其中，金鶯、費城人各有6名選手進入第二階段的票選。

剩餘的明星賽先發名單將於美國時間6月30日公布，投手群和替補群將於7月7日公布。

大谷翔平。（資料照，今日美國）

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