MLB明星賽》不是大谷！ 賈吉獲大聯盟人氣王 哈波成國聯最多票

洋基球星「法官」賈吉。(資料照,法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2024年大聯盟明星賽票選第一階段結束,洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)、費城人強打哈波(Bryce Harper)各獲得美聯與國聯的人氣王,票數都獲得超過300萬張。而道奇日本巨星大谷翔平則獲得277萬7123張,穩居國聯DH首位。

賈吉獲得342萬5309張票數,是全大聯盟最多,入選美聯先發外野手,這是他自2022年明星賽第一階段球迷投票之後,第二度獲得人氣王。

請繼續往下閱讀...

根據《美聯社》指出,自1970年恢復球迷投票後,賈吉成為史上第11位至少兩度獲得大聯盟人氣王的球星。史上最多次獲得人氣王仍是水手傳奇球星小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)的5次。

費城人強打哈波。(資料照,美聯社)

哈波獲得327萬7920票是國家聯盟最多、全大聯盟中則排第2,入選國聯先發一壘手,這將是哈波生涯第8次參與明星賽,第7次成為明星賽先發。哈波先前都是外野手、或指定打擊的身分參加明星賽。

日本巨星大谷翔平是去年的美聯人氣王,本季從天使轉戰道奇,大谷獲得277萬7123張票數,穩居國聯指定打擊首位。

除了投手之外的其他位置前兩名,外野手為前6名,將進入展開的第二階段票選。其中,金鶯、費城人各有6名選手進入第二階段的票選。

剩餘的明星賽先發名單將於美國時間6月30日公布,投手群和替補群將於7月7日公布。

Here are the final Phase 1 All-Star voting results



The players in gray will move on to Phase 2 which begins Sunday. Fans will vote who they think should be the starter pic.twitter.com/UtO532hyKN