晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷無緣連3場首局首打席開轟 球評痛批主審詭異好球帶「太扯！」

2024/06/29 11:44

大谷翔平。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰巨人，挑戰連續3場首局首打席開轟，但主審好球帶十分詭異，讓大谷因此遭到三振。長嶋茂雄之子、現任日本球評長嶋一茂痛批：「這主審太糟糕了，這根本沒辦法比賽。」

大谷翔平今天挑戰連續3場首局首打席開轟，若是達成的話將成為史上第4人，若是只計算客場的話，大谷翔平日前連兩場首局首打席全壘打寫下史上首見記錄，今天則是有望再創新猷。

未料，主審希曼尼茲（Emil Jimenez）好球帶十分寬鬆，據大聯盟官網顯示，第一顆93英哩內角伸卡球沒有通過好球帶，應該是壞球，但主審判定是好球，第2顆偏高89.7英哩的卡特球被大谷擊出界外，而第三顆94.5英哩外角偏高伸卡球也被判定是好球，大谷翔平站著不動遭到三振，無緣寫下紀錄。

對於主審的判決，球評西岡剛和長嶋一茂都十分不滿，長嶋一茂更痛批：「這個主審太糟糕了吧！這樣根本沒辦法比賽。」主審的好壞球判決也引起球迷熱議。

希曼尼茲曾在小聯盟執法過5年，今年只是他的第2個大聯盟執法賽季，日前就曾發生國民打者湯瑪斯（Lane Thomas）被三振後看了他一眼後，就被驅逐出場的荒唐事件。

主審好球帶判決十分詭異，讓大谷翔平無緣挑戰連3場首局首打席開轟。（取自大聯盟官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。