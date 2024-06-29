MLB》大谷無緣連3場首局首打席開轟 球評痛批主審詭異好球帶「太扯！」

大谷翔平。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰巨人，挑戰連續3場首局首打席開轟，但主審好球帶十分詭異，讓大谷因此遭到三振。長嶋茂雄之子、現任日本球評長嶋一茂痛批：「這主審太糟糕了，這根本沒辦法比賽。」

大谷翔平今天挑戰連續3場首局首打席開轟，若是達成的話將成為史上第4人，若是只計算客場的話，大谷翔平日前連兩場首局首打席全壘打寫下史上首見記錄，今天則是有望再創新猷。

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未料，主審希曼尼茲（Emil Jimenez）好球帶十分寬鬆，據大聯盟官網顯示，第一顆93英哩內角伸卡球沒有通過好球帶，應該是壞球，但主審判定是好球，第2顆偏高89.7英哩的卡特球被大谷擊出界外，而第三顆94.5英哩外角偏高伸卡球也被判定是好球，大谷翔平站著不動遭到三振，無緣寫下紀錄。

對於主審的判決，球評西岡剛和長嶋一茂都十分不滿，長嶋一茂更痛批：「這個主審太糟糕了吧！這樣根本沒辦法比賽。」主審的好壞球判決也引起球迷熱議。

希曼尼茲曾在小聯盟執法過5年，今年只是他的第2個大聯盟執法賽季，日前就曾發生國民打者湯瑪斯（Lane Thomas）被三振後看了他一眼後，就被驅逐出場的荒唐事件。

主審好球帶判決十分詭異，讓大谷翔平無緣挑戰連3場首局首打席開轟。（取自大聯盟官網）

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