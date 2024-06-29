奧運游泳》泳協聲明國手遴選無黑箱 丁妹痛批：同樣套路重複上演

丁聖祐。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運7月26日開幕，我國泳協提報本屆參賽選手2人，即男子王冠閎、女子韓安齊，強調國手遴選過程絕無「黑箱作業」，先前爆料的退役國手「丁妹」丁聖祐則痛批：「同樣套路重複上演」。

「台灣蝶王」王冠閎去年全大運男子200公尺蝶式以1分55秒42摘金，達到巴黎奧運參賽A標，並繼東京以來連兩屆取得奧運門票。依規定，我國女將本屆雖然沒人達標，仍有1張外卡，可推派世界水上運動總會（World Aquatics）積分最高選手參賽。

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丁聖祐昨於臉書指控，協會奧運女子選拔「黑箱作業」，儘管旅美女將韓安齊目前是世界水上運動總會台灣排名第1，但排名第2的林姵彣教練，正是游泳協會秘書長曾正宗，因此協會涉嫌用種種小動作，試圖影響韓安齊參賽權利。

對此泳協今發聲明回應：「一、中華民國游泳協會已於日前正式召開選訓會議，並依遴選辦法規定，提報本屆巴黎奧運參賽選手名單（男子王冠閎與女子韓安齊）至國訓中心審議，且獲審議通過，將送請中華奧會進行報名。

二、另查外界議論的中正盃，係游泳協會所舉辦的A級賽事，韓安齊選手在中正盃所創下的成績均為協會所認定正式紀錄，亦納入巴黎奧運遴選辦法所認可的積分成績，作為遴選代表隊選手排序的依據。

三、游泳協會於選手遴選過程均依遴選方法公開公正，採納選手最佳成績排序，以遴選狀態最佳選手代表參加巴黎奧運，絕無外界所影射遴選不公情形。感謝外界關心，請一同為提名選手掌聲鼓勵、並團結一心為奧運參賽選手加油打氣！」

丁聖祐對泳協聲明依舊不滿，持續在粉專批評：「泳協平時不公開透明把規章確實告知選手教練，現在出事了，到是聲明發得很快！這就是游泳協會正常發揮，同樣的套路重複上演。今天韓安齊選手暫時安全了，不代表這過程中沒有其他被犧牲的台灣選手，更不代表明天，我們台灣的選手是安全的！」

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