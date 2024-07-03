NFL》「連馬霍姆斯來也他X的贏不了」 巨人總管怒批自家進攻鋒線

巨人進攻鋒線上季表現不佳。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約巨人上季僅拿下6勝11敗，在國聯東區僅勝過4勝13敗的華盛頓司令，四分衛瓊斯（Daniel Jones）表現持續不佳，且還因傷只出賽了6場，拿下1勝5敗的戰績。不過巨人此休季仍決定讓瓊斯繼續擔任新球季主戰四分衛，總管舍恩（Joe Schoen）也解釋原因。

瓊斯在上季前5戰表現掙扎，隨後就因頸部受傷缺席了一段時間，想不到在第9週回歸後又遭遇前十字韌帶撕裂，整季報銷。巨人總管舍恩在新一季的《Hard Knocks》節目中強調，瓊斯必須保護自己免於可能受傷的風險，同時也指出瓊斯還有3年合約在身，不會就此放棄他。

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此外舍恩還點出，巨人上季不佳的進攻鋒線，也是影響瓊斯成績的原因，「他真的沒有太多機會，這是事實。那些本該一起上場的主力球員只打了60次進攻（snaps）。我們上季對上邁阿密海豚那場，有3個他X的練習隊球員在幫我們打球，你就算有馬霍姆斯（Patrick Mahomes），有這種進攻鋒線你也他X的贏不了！」

瓊斯在2022年率隊拿下睽違11年的季後賽首勝，並與巨人簽下4年1.6億美元延長合約，然而綜觀他的職業生涯，他始終不是一名穩定的四分衛；至於巨人的進攻鋒線，上季在《Pro Football Focus》的年度排名中位居聯盟倒數第2，新星湯瑪斯（Andrew Thomas）也在與傷痛鬥爭，2022年首輪大物尼爾（Evan Neal）依舊未成氣候。

巨人休季從自由上場簽下艾勒穆諾（Jermaine Eluemunor）與小盧尼安（Jon Runyan Jr.）2名進攻哨鋒後，在選秀會上選進大物外接手納伯斯（Malik Nabers），期盼能幫助瓊斯以及球隊改善戰績。

瓊斯。（資料照）

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