MLB》紅人台裔混血好手開轟棒打50億左投 洋基吞近9戰第7敗

紅人台裔混血好手費爾柴德開轟。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人台裔混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天擊出陽春砲、本季第5轟出爐，加上紅人左投阿博特（Andrew Abbott）6.1局失1分好投，紅人最後在客場以3比2擊敗洋基，這次的3連戰前2場都是條紋軍輸球，洋基吞近9戰第7敗。

紅人打線第2局靠馬提（Noelvi Marte）貢獻兩分砲先馳得點，接著費爾柴德擊出左外野陽春彈，棒打洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）。洋基打線直到第7局才靠沃爾普（Anthony Volpe）的二壘安打追回2分。

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洋基打線第8局有著2出局一、二壘有人的得分機會，但洋基代打葛里遜（Trent Grisham）吞三振，條紋軍錯失追平機會。紅人終結者A.狄亞茲（Alexis Díaz）在第9局先丟保送，但沃爾普敲雙殺打，索托（Juan Soto）敲飛球被接殺，A.狄亞茲收下今年第19次救援成功。

洋基左投羅冬。（法新社）

紅人全場只有3安，費爾柴德3打數1安就是陽春砲，賽後打擊率為0.233。阿博特主投6.1局只被敲3安失1分，賞2次三振、丟4次保送，摘得本季第8勝。

2022年休賽季以6年1.62億美元（約50億新台幣）的羅冬，此戰主投5.1局被敲3安（包含2轟），失掉3分，賞8次三振、丟2次保送，吞本季第6敗，賽後防禦率為4.45。

洋基全場有5安打，以沃爾普1安1打點最佳，索托3打數1安、選2保送，「法官」賈吉（Aaron Judge）3支0、吞1次三振。

Stuart Fairchild with a Dinger off Carlos Rodon! pic.twitter.com/6lNN55ojDj — Barstool Baseball （@StoolBaseball） July 4, 2024

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