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奧運男籃》睽違超過半世紀 菲律賓再贏兩場進軍奧運

2024/07/05 09:59

布朗里（右）連兩戰好表現帶領菲律賓晉級4強。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕菲律賓男籃昨晚在資格賽以94：96敗給喬治亞，無緣小組賽二連勝，不過仍以分組第2晉級，接下來兩場淘汰賽只要都能獲勝，就可以睽違52年後，再度踏進奧運殿堂。

昨日晚間對上喬治亞的比賽，菲律賓只要贏球、或是輸在19分以內便可以晉級，儘管一開就被喬治亞打出16：0攻勢、比賽初期一度落後達20分，加上主力長人索托（Kai Sotto）上半場就提前傷退，種種不利因素下，菲律賓還是在上半場追到12分落後，並在第三節打完追平比數，不過最終還是以2分敗下陣來。

由於喬治亞必須贏到19分才能晉級，因此比賽末段發生有趣的一幕，最後2秒喬治亞領先3分時，菲律賓Chris Newsome站上罰球線並命中第一球，第二球失手時喬治亞畢塔吉（Goga Bitadze）一度想要補灌自家籃框，讓比賽進入延長，不過灌籃失手，讓喬治亞雖然贏了比賽，但卻輸掉晉級的機會。

本場繳出28分8籃板8助攻的菲律賓主力布朗里（Justin Brownlee）表示，球隊就算在落後17、18分時依然繼續奮戰，並未失去信心，對於能晉級到4強感到很興奮；賽後總教練寇恩（Tim Cone）更是直言，這是他第一次輸球卻感覺很棒的比賽。

菲律賓將在4強遭遇巴西，贏球的話將遇上拉脫維亞、喀麥隆之間的勝隊，兩戰皆勝就可以繼1972年慕尼黑後，再度進軍奧運。

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