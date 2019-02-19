HBL》「田氏激將法」奏效 高苑被罵醒

高苑工商教頭田本玉。（記者林正堃攝）

簡賀宇砍20分 想演老八傳奇

光復戰將喬楚瑜（上）帶病上陣，難以發揮戰力，球隊遭高苑痛宰。（記者林正堃攝）

高苑簡賀宇（左）進帳全隊最高20分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高苑工商吊車尾晉級本屆HBL男子組8強，昨首戰一度陷入落後，直到教練田本玉第二節激動噴出一句「你係丟猴」意外罵醒球員，猛牛軍團展開大反撲，最終以79：55大勝光復高中。

田本玉執教風格鮮明，總在場邊激動不已，試圖用言語激勵球員，讓子弟兵能投入在比賽上。昨高苑第二節23：26落後，後衛林奇翰快攻上籃放槍，田本玉大喊「你係丟猴」，林奇翰立刻回神連飆2顆三分球，這句話更使團隊進攻甦醒，以及防守強度拉高不少，第二節僅讓光復進帳9分成為贏球關鍵。

田本玉笑說，「我有發現這這句話奏效了，林奇翰連續進2顆三分球，只是這樣會不會破壞我的形象？」

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高苑一哥簡賀宇進帳全隊最高20分，他表示，「雖然我們是吊車尾晉級8強，但我有信心上演老八傳奇，搶下4強門票。」

帶病上陣 喬楚瑜軟趴趴

光復高中隊史首次晉級8強，首戰卻受到震撼教育，而頭號戰將198公分長人喬楚瑜飽受諾羅病毒影響，昨僅10分、14籃板。他坦言，打2分鐘就沒力，有種心有餘而力不足的感覺。

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