NBA》45度角禁區外投籃 豪哥命中率最準

ESPN數據專家記者戈貝瑞昨也公布投籃區域命中率圖表，林書豪在面框右邊45度角禁區外投籃命中率達59%，高居本季聯盟之首。

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林書豪在面框右邊45度角禁區外投籃命中率達59%，高居本季聯盟之首。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕暴龍今天早上9點將在主場迎戰塞爾提克，總教練納斯昨練球時稱讚林書豪是優質射手，希望他勇於出手。ESPN數據專家記者戈貝瑞昨也公布投籃區域命中率圖表，林書豪在面框右邊45度角禁區外投籃命中率達59%，高居本季聯盟之首。

暴龍前役不敵東部排名第9的魔術，全隊上下緊繃，昨練球罕見拉長時間檢討，納斯表示，檢討方向有很多，不只針對近期，也包含長期目標。

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暴龍總教練當面稱許

林書豪加盟暴龍後，球隊實驗過13種陣型，昨納斯特地找他聊：「我告訴他，他是很棒的射手，當他跟羅利一起上場，要打得像雙能衛，把握接球跳投，或是隊友掩護後的三分球空檔，可以大膽出手。」

納斯的說法不是沒有根據，林書豪本季投籃命中率達45.9%，戈貝瑞昨提供更深入分析，他以每區域至少出手50次以上為基準，禁區則是300次，算出每一區域的最佳射手，林書豪面框右邊45度角禁區外命中率來到59%，為全聯盟最高。

三分線方面，勇士射手柯瑞包辦兩區域，他在面框三分球左邊45度角命中率50%以及左邊弧底位置50%，是聯盟最準；禁區最猛的是公鹿「字母哥」亞德托昆波，命中率來到70%。

戈貝瑞另有一份區域「打鐵王」分析，雷霆魏斯布魯克三分線命中率慘淡，弧頂僅16%，面框右邊45度角三分線22%，居本季聯盟最糟。

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