中職30系列》職棒也曾有過…11隊的好風光

1997年開始，為期6年，台灣有兩個職棒聯盟。見圖為當時在台灣大聯盟太陽隊的投手黃平洋（左2）。 （資料照）

中職第5隊催生了11年最近才有譜，其實中職最多曾有過7隊高峰，加上分裂出去自組的台灣大聯盟4隊，1997年開始，台灣最多曾有兩個職棒聯盟、多達11支職棒隊的一段歷史。

中華職棒演變史

味全龍重返中職的準備工作持續進行，若按照進度於4月底提出企劃書經常務理事會通過，6月參與選秀開始組隊，將是中職自2017年訂定擴編球隊制度後第1支加盟的球隊，也是中職排除兩聯盟合併、球隊轉賣或更名的第3次增隊與第4支新球隊。

1990年職棒在台灣棒壇不看好下開打，上半季結束卻交出觀眾人數破50萬、平均每場5685人的亮麗成績，吸引7家企業有興趣投入，下半季才剛開打，被棒協限制不得加入職棒的1992年奧運培訓球員，有15人分別與有意進軍職棒的俊國、黑鷹兩隊簽約。

創始4隊於7月迅速因應，決議1994年接受2支新球隊加入，加盟權利金為4000萬元，1992年7月受理新球團加入，俊國、時報（1991年11月收購黑鷹）、聲寶、中信都領表，除中信都提出申請，聯盟於審查會議通過俊國、時報於隔年3月正式加入。

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1997起曾有兩職棒聯盟

聯盟當時評估，職棒宜先增為6隊，聲寶接受勸退，交換條件是聯盟保證於1994年與中信同時加入，屆時球季採8隊分兩聯盟進行，此默契卻於2個月後被推翻，為迫使1992年奧運國手盡快加入職棒，職棒6球團決議1997年前維持6隊不宜增隊。

中職於1995年修訂規章，加入「不預設新隊加盟時間表」、「等每場觀眾滿8成再研究新增球隊事宜」等文字，聲寶認為被中職欺騙，於5月與中信結盟宣示共同進入職棒， 若中職不給機會就自立門戶，將與富邦公牛等業餘隊組第二聯盟。

1995年8月，年代失去1997-99年轉播權，與聲寶於12月宣布成立台灣大聯盟，中信母企業以15億元天價標得轉播權後，態度轉變與聲寶漸行漸遠，1996年2月在聯盟量身訂做的審查會中，獲無異議通過成為中職第7隊，台灣的職棒也於隔年起進入為期6年的兩聯盟對抗。

（記者徐正揚）

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