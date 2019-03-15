Zozo球場「住海邊」 猿外野手克風邪

翻修過的千葉海洋球場，全壘打牆往前挪動約4公尺。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／日本千葉報導〕桃猿此行成為首度造訪千葉羅德Zozo海洋球場的國外球隊，這座球場因為靠海，以強大的海風著稱，前天晚間練球，不少球員就反映真的很冷，也因球場風勢亂，猿隊外野手賽前加緊練習。

千葉羅德海洋主場因網購企業Zozo集團冠名，因此叫做「Zozo海洋球場」，一般也可稱千葉海洋球場。

Zozo海洋球場距當地電車站海濱幕張站不遠，球場則因靠海海風強大，甚至因球場常颳逆風，多少影響打者發揮，近幾年羅德團隊全壘打數時常在聯盟後段班，此球場也被稱為日職的「投手天堂」。

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不過，桃猿這次踏上的是翻修過後的羅德主場，因增設外野座位，將全壘打牆往前挪動約4公尺。

猿隊昨役雖然以10分之差不敵羅德，且帳面上發生3次失誤，但外野守備滴水不漏，尤其中外野手余德龍屢次美技接殺，不過其中有一次是裁判誤判。

余德龍說，前天就有感受到球場風大，因此特別小心，「白天風相對較小一些，上場守備時會特別注意大螢幕上顯示的風向跟風力，對守備有幫助。」

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