西部第一隊 勇士闖季後賽

勇士隊格林（右）和柯瑞（左）聯手封阻對手。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管主力杜蘭特因腳踝傷勢持續缺陣，勇士昨靠著「萌神」柯瑞攻下全場最高33分，加上K.湯普森鎖死雷霆一哥魏斯布魯克，勇士110：88大勝對手，成為西部首支、全聯盟第3隊鎖定季後賽門票的隊伍。

勇士「浪花兄弟」扛下攻堅重任，柯瑞和K.湯普森開賽外線連發，助隊迅速取得雙位數領先，儘管雷霆試圖反擊，但K.湯普森扮大鎖讓魏斯布魯克整場比賽16投2中僅拿7分，還逼出他本季第16次技術犯規，將自動禁賽1場，另有5000美元（約15.4萬台幣）罰單。

柯瑞賽後指出，全隊維持48分鐘的強度和專注力，正是勇士奪勝關鍵，總教練柯爾也點出防守的重要性，特別是在杜蘭特缺陣的情況下，K.湯普森拿23分外還成功干擾魏斯布魯克，扮演大功臣。

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魏少又失控 自動禁賽1場

魏斯布魯克的情緒控管已是老問題，他在次節因進攻遭阻直接上前找對手理論，成為本季首位技術犯規達標自動禁賽的球員，賽後他拒絕回答相關問題，當記者追問賽況時，他只連說了3次「下個問題」結束話題。

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