一壘讓賢打DH 恰恰感冒早退

彭政閔（資料照）

〔記者徐正揚／高雄報導〕連續2場公辦熱身賽都有安打的彭政閔，昨天不慎感冒擔心傳染給隊友，沒等比賽開始就回飯店休息，他於賽前練習結束後受訪時表示，今年雖以指定打擊為主，因為教練已經提早告知，他可以提前做好準備。

彭政閔指出，過去12年都以一壘為主，有守備比較能專注在場上，指定打擊不需上場守備，比賽中如何保持專注、不讓身體冷掉，都是必須注意的地方，既然已被提早告知，可以提前做好準備，體力恢復也比較快，有助於面對整個球季。

彭政閔在公辦熱身賽出賽4場，累計9打數4安打、打擊率4成44，近2場3打數3安打1保送，打擊手感調整得不錯，賽前照常參加守備練習，日前還拿內野手套去守二壘，他表示，不論接球、跑位等感覺仍要維持住，隨時做好可能上場守備的準備。

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對於洋將艾銳克開季接替守一壘，彭政閔認為，一壘還有林智勝、許基宏能守，球隊同性質的人有點多，但艾銳克的打擊還不錯，擊球也很確實，很像以前的洋將耐克。

昨役，林智勝守一壘5打數3安猛打賞；艾銳克守右外野，敲出首轟，全場貢獻全隊最多的4分打點。

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