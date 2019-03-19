Uni Girls補新血 「衣」新耳目當「銀」家

Uni-Girls公布新成員咪雅（左）、Mina（右）。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅迎接成軍30週年，主場開幕戰3月24日於台南棒球場熱鬧登場，特別邀請OB選手郭源治和謝長亨回娘家。另外，專屬啦啦隊Uni Girls昨天公佈2019表演服，並介紹2位新成員咪雅、Mina。

ELEVEN今年取得獅隊轉播權，礙於還要轉播Lamigo桃猿主場賽事，獲獅隊同意後與WIN TV合作，透過ELEVEN SPORTS與WIN TV綜合台組成策略聯盟調節播出，避免影響球迷收視權益。

Uni Girls表演服今年換新裝，採窄裙或褲裙搭配運動織帶，去年主色系「黑、橘、白」的黑色也改為銀色，隊長Albee表示，銀的諧音是贏，希望能為成軍30年的獅隊贏得好彩頭，不斷贏球邁向中職30年總冠軍。

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Uni Girls在Yuri、軒軒離隊後補進咪雅、Mina，成員維持14人，咪雅的興趣是跳舞，從高中就加入熱舞社，大一就想加入啦啦隊，入選Uni Girls算是圓夢；Mina最欣賞的獅隊球員是高國慶，覺得他是兼顧事業的愛家好男人。

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