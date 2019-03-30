沒藥檢被禁賽 莊佳佳喊冤︰協會沒告知

桃園市政府體育局長莊佳佳陷禁賽風波，自覺委屈，受訪過程一度情緒崩潰。（記者魏瑾筠攝）

〔記者廖聿偉、魏瑾筠／台北報導〕前奧運跆拳道國手、現任桃園市體育局長莊佳佳，因未依規定向世界反運動禁藥組織（WADA）回報行蹤，期間連續3度錯過飛行檢查，被禁賽2年。

莊佳佳昨強調，自己絕無使用禁藥，也無逃避藥檢，當初是因跆拳道協會的公關組組長沒有通知她要登錄行蹤，才會錯過3次藥檢，對於被冠上禁賽、禁藥選手覺得委屈，講到激動處一度淚崩。

莊佳佳表示，以往跆拳道選手使用禁藥，多是為降體重使用利尿劑，她一直以來都無體重問題，因此沒有必要使用利尿劑，且跆拳道不會因使用禁藥，使比賽表現得特別好。

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莊佳佳語帶哽咽說：「自己也是受害者！」不希望同樣的事再發生在選手身上，也認為行政疏失不應該由她來承擔。她表示，目前已請協會繼續申訴，並透露直到去年12月仍有繼續為國家出征的想法，得知被禁賽也感到莫名其妙。

跆協理事長吳兩平昨也召開記者會回應，莊佳佳是在2017年5月17日、7月27日和9月15日，因3次飛行檢查都缺席，才會被禁賽。而現任協會也是在去年交接後才得知此事，已於事無補。

現任跆協︰前朝疏失

現任協會直指前朝疏失，前跆協秘書長林明富則表示，去年6月份就已交接，前年的事有點久遠，不確定哪個環節出現問題，可能是國際組通知上出現紕漏，基本上協會都一定會告知選手。

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