火腿監督點評「大王」 最愛的不是安打

王柏融單場雙安，外加首打點出爐，拿下MVP。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕王柏融首次演出單場2安，外加日職生涯首分打點，監督栗山英樹最滿意的卻是他8局下擊到中外野被接殺的強勁飛球，希望他按自己的節奏走，在日本也能留下成績。

王柏融（中）首打點出爐，一壘指導教練與他碰拳致意。 （特派記者陳志曲攝）

最滿意8局被接殺飛球

歐力士左投山崎福也7局下登板，續投8局下面對首名打者是王柏融，他抓第3球擊成中外野飛球被接殺，即使前4次打擊已敲2安，栗山卻對這個打席最滿意，「王柏融並不熟悉那個左投，卻能打出很扎實的球，顯示擊球掌握度愈來愈好。」

不擔心技術 擔心他身體

栗山指出，熱身賽與球季賽是完全不同的比賽，日本投手攻擊打者的方式也不一樣，他擔心王柏融的不是技術面而是身體狀況，「就像我一直講的，王柏融的能力很好，只要給他一點時間，一定會愈打愈好。」

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栗山表示，當年大谷翔平的狀況也是一樣，過程也很類似，希望王柏融能慢慢來，至於連續2場沒讓他打滿全場，主要是考量場地是日職12隊主場最硬，各隊來札幌巨蛋比賽都會很小心，不希望他因此受傷，才派松本剛接替守備。

栗山陸續帶過陽岱鋼、王柏融兩位台灣球員，他強調，兩人不論攻擊與守備，是型態完全不同的選手，不適合也不能拿來比較，「陽岱鋼是從選秀進來，一路成長爬上來，王柏融在台灣已經有成績。」

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