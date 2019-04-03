暴龍4連勝 格林被封「薯條大王」

暴龍昨笑納4連勝，林書豪（右）末節打好打滿，進帳5分、3籃板。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕暴龍射手D.格林昨轟下7顆三分彈，三節拿29分寫個人新高，率隊以121：109大勝魔術，喜收4連勝。林書豪末節打好打滿，惜最終只拿5分，中斷連兩戰得分雙位數表現。

格林三分火力四射，也帶動暴龍的長程砲火，特別是在第3節全隊8記三分球，他個人就包辦3顆，徹底轟垮魔術防線，最大分差來到24分，勝負就此定調。

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打滿末節 林書豪得5分

林書豪前3節出賽時間零碎，直到末節主力休兵才有更多發揮空間，可惜豪小子未能在把握度最高的右側45度角中距離出手，全場4投僅1中，外加3罰得手，共5分、3籃板。

暴龍狂轟19記三分球成為獲勝關鍵，也替球迷贏得免費薯條。龍軍本季與速食業者合作，只要單場至少投進12顆就達標，加上昨天的比賽，這已是第41次。格林貢獻良多，場均2.5顆、累計190顆三分球居全隊之首，球迷還封他為「薯條大王」。

暴龍隊史第6度大西洋組封王，還有機會與公鹿力爭東部龍頭，以3場勝差緊追在後。魔術則繼續為季後賽門票拚戰，與8強仍有半場勝差。

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