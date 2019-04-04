萊福力鎖獅 兄弟並列排頭

中信兄弟萊福力昨對獅隊先發7局無失分，助隊戰績並列第一。

（記者黃志源攝）

王勝偉、林書逸開轟

〔記者吳清正／高雄報導〕中信兄弟萊福力昨先發7局無失分，王勝偉和林書逸開轟助威，終場以10：3輕取統一獅，終止跨季對戰5連敗，戰績4勝3負追平獅隊並列第一。

萊福力表示，去年來到台灣就愛上這裡，不論是比賽氣氛或文化都讓他愛死了，希望能在台灣投到不能投為止，所以去年季後他特地到冬盟磨練，加強球速和球種運用，收到很好的效果，狀況比去年好很多。

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開季連12.2局無失分

萊福力被擊出4支安打，前3局更只讓獅隊靠著四壞球和不死三振上壘，投出6K、2次四壞球，加上本季首戰對桃猿先發5.2局，開季連續12.2局無失分，防禦率還是完美的0，並補足規定局數，躍居防禦率榜首。

兄弟總教練伯納指出，萊福力最大的不同是能用低角度的變化球搶到好球數，相對就讓速球更有威力，不像去年經常球數落後。

江辰晏失5分吞首敗

王勝偉第2局打出陽春砲，終止獅隊先發江辰晏開季連7局、跨季對戰連9局無失分，林書逸第6局再補上1發陽春彈。江辰晏投5.2局被擊出9支安打失5分，吞下本季首敗，也是2016年9月1日以來首度敗給兄弟。

陳江和雙安 引退M7

兄弟陳江和將在達成生涯1000場出賽里程碑後引退，昨本季初先發，也是生涯第993場出賽，引退「魔術數字」減到M7。

陳江和賽前表示，教練排他先發可能是因為他一向打江辰晏很順手，印象中對江辰晏每場至少有1支安打。昨陳江和果然2打數擊出1支二壘打，全場4打數2安打。

兄弟林書逸5個打數貢獻3安、2分打點，演出猛打賞。黃鈞聲、彭政閔、王威晨和陳子豪也各擊出2支安打。

韓國瑜開球 誤認開幕戰

中信兄弟此戰在高雄澄清湖棒球場進行主場賽事，邀請高雄市長韓國瑜擔任開球嘉賓，不過韓市長致詞時卻口誤，把澄清湖球場首場比賽誤認為是中職開幕戰。

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