東奧聖火福島出發 明年326開跑

日本東京奧運聖火明年3月26日福島出發，7月24日抵達東京都廳終點。 （資料照，駐日特派員林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本2020年東京奧運帕運組織委員會1日公布，奧運聖火將繞行全日本47個都道府縣857市區町村（總數1741個），明年3月26日起從福島縣的足球國練中心「J-VILLAGE」出發，以121天的時間於7月24日抵達東京都廳，當晚8點聖火將傳至奧運開幕式的新國立競技場內點燃聖火台。

J-VILLAGE位於福島縣濱通南部，是日本足球界第一個也是規模最大的國訓中心，2011年福島核災發生後，由於此處距離福島核一廠僅有20公里，被政府借用為核災事故處理的對應據點，2018年7月28日部分重啟，今年4月下旬全面恢復營運，J-VILLAGE的重啟也具有災區重建的重大象徵意義，所以被選為聖火傳遞的起點。

日本將東奧定位為「（災後）復興奧運」，除了J-VILLAGE之外，岩手縣陸前高田市在311震災中唯一未被海嘯沖走的「奇跡一本松」等象徵災後重建的地點也列入路線，另外富士山、廣島縣宮島等世界遺產也入列。

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近日還傳出日本將安排該國太空人在國際太空站傳遞聖火的驚喜路線，不過太空傳聖火已在2014年索契冬奧出現過並不新奇，2000年的雪梨奧運曾在海中傳遞聖火，2008年北京奧運則登上聖母峰山頂。

由於聖火傳遞僅能有1人持火炬，每人最遠距離約200公尺，東奧組委會估計聖火傳遞全程約需1萬名跑者。

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