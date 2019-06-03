玉山盃》新北驚險封王 搶下U18組隊權

王彥程後援守住勝果，激動不已。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕林昱珉5局失1分非自責分、學長王彥程克服王貞治盃被再見安打陰霾，幫助新北市在這場玉山盃冠軍戰6：5險勝桃園市，拿下玉山盃冠軍，新北市也拿到U18世界盃組隊權，8月30日起台灣青棒隊將赴南韓爭奪世界冠軍。

林昱珉先發5局好投，助新北奪下玉山盃冠軍。 （記者林正堃攝）

岳政華敲出二壘安打帶動新北攻勢。 （記者林正堃攝）

林昱珉先發5局好投

新北市以1分之差險勝桃園市，玉山盃封王，球員開心慶祝。（記者林正堃攝）

新北市總教練周宗志說，拿下勝部冠軍時就預設要讓林昱珉投冠軍戰，不過臨場上他的控球有些落差，因此5局投滿就換投，4局下岳政華擊球改判二壘安打則是比賽關鍵之一，鼓舞球隊士氣，球隊也把握機會得分。

9局上桃園市反攻成為比賽高潮，潘文輝在抓下第1個出局數後，因保送、被安打，送了兩位跑者上壘，新北市更換去年U18亞青國手王彥程，他投球任內雖也被敲安、觸身球，但面對桃園市高一強打李灝宇時，兩好球後以一記偏高直球，讓對方擊出飛球出局，守下勝利。

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王彥程守下勝利 激動落淚

賽後，王彥程激動落淚、和家人相擁，他說：「高三幾次盃賽最後結果都不好，低潮時也曾偷哭，最後一個盃賽幫球隊拿到冠軍，特別感動，也謝謝教練、隊友的鼓勵，教練都跟我說，過去的就過去，下個盃賽是全新開始，隊友平時也會跟我說加油。」

桃園市以平鎮高中為主體，由於已拿下王貞治盃冠軍，此次盃賽多半以高一、高二球員應戰，但陣中不乏少棒和青少棒國手，實力仍不可小覷。周宗志也強調，對方高一投打仍有一定實力，迎戰桃園仍戰戰兢兢、不輕敵。

新北市教練團在臨場配球時，多半和捕手林辰勳輪流配球，周宗志說：「辰勳蹲捕都是和教練輪流配球，有時教練配球被連續安打，就改變節奏讓他配，這次盃賽他領導能力進步許多，也要居首功。」

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