明星賽有峰哥 恰恰認真了

彭政閔（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋、徐正揚／台中─桃園連線報導〕合庫31歲王牌投手吳昇峰獲世界12強賽選訓委員推薦，將成為第一位打中職明星賽的業餘球員，可望與昔日兄弟象同隊的「恰恰」彭政閔投打對決。

恰恰瞇著眼堆滿笑容：「如果有機會和峰哥對決，我一定會很認真面對，還會研究他的球路，看他成長多少。」

請繼續往下閱讀...

吳昇峰（資料照）

吳昇峰參賽 業餘第一人

吳昇峰高中畢業先到兄弟象當練習生，當時電影《少林足球》正夯，裡頭「足球界有誰不認識鋒哥」是著名台詞，兄弟球員取其諧音梗，看到吳昇峰就喊「峰哥」。

吳昇峰在兄弟當一年多練習生，後來歷經大學、當兵到合庫，近兩年在國際賽屢綻光芒，陳江和憶起十幾年前的吳昇峰，「當時昇峰用上肩投球，丟不快也投不準，沒辦法當餵球投手，只能幫忙球隊送洗衣服、撿撿球之類的。」

恰恰說，對吳昇峰的印象是乖乖、帥帥的，身材很好，當時還以為未來會進模特兒圈，這幾年他改練側投，也在合庫和國際賽投出好成績，相信付出很多心血和努力。

去年亞運吳昇峰對南韓先發5局失1分奪勝投，成為新一代「抗韓英雄」，恰恰說，「我和昇峰曾是同事，為他在亞運的好表現感到開心，以他身手打職棒絕對沒問題，可惜現在年紀比較大。」

12強國家隊總教練洪一中表示，被推薦的業餘球員有好幾位，吳昇峰獲得選訓委員一致好評，參加明星賽的名單不代表就是12強賽最後名單，距離比賽還有4個月，趁現在多觀察一些選手也是好事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法