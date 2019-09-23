海碩男網挑戰賽》壽星強運！ 胖鵬配2連霸

「胖鵬配」完成海碩男網挑戰賽2連霸，笑擁賽史第3座雙打冠軍。 （記者黃志源攝）

笑擁賽史第3座雙打冠軍

台灣選手謝政鵬（右）、楊宗樺（右2）拿下冠軍，與獲得亞軍的美國選手金恩（左）、瑞斯（左2）合影。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕「A鵬」謝政鵬壽星強運！昨與「小胖」楊宗樺於高雄海碩男網挑戰賽聯手發威，第2盤後來居上大逆轉，終挾6：4 、7：6（7：4）強壓美國第4種子金恩／瑞斯，「胖鵬配」完成衛冕2連霸，笑擁賽史第3座雙打冠軍。

A鵬生日 誓言同進東奧

週日正好歡度28歲生日的謝政鵬，正是女網名將謝淑薇的弟弟，今年對他來說百感交集，世界男雙排名屢創新高，年輕女友卻因車禍意外往生，大起大落的戲劇性發展，令「A鵬」賽後情緒激動，受訪時數度紅了眼眶，「感謝最佳搭檔小胖，不論場內、場外都幫助我許多，尤其發生了這麼多事，現在勝負已經不是最重要的，我只想享受網球！」收到大會送上的生日蛋糕，「A鵬」驚喜之餘當眾發豪語許願：「明年跟小胖一起進軍東京奧運！再到海碩盃拚3連霸！」

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第3種子「胖鵬配」沒浪費絕對地主優勢，高雄巨蛋現場球迷一面倒加油助威下，台將最後希望力抗來勢洶洶的老美勁敵，同樣左右開弓的雙方人馬開賽勢均力敵，一路互保拉鋸至第9局，「胖鵬配」把握機會首度關鍵破發，5：4聽牌順勢再保，激鬥31分鐘首盤到手。

次盤「胖鵬配」遭遇美國組合強力反撲，第2局失守隨即回破咬上，但第4局發球又丟掉，形成1：4落後。所幸「胖鵬配」鬥志頑強，追至3：5適時破發，5：5僵持不下再度互破，戰線拉入搶7他們延續發燙手感，4：4時連下關鍵3分關門，直落2贏得「台美大戰」，且自2015、18年後5年內3度留下金盃。

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