宋文華拚亞錦 當作升級跳板

宋文華（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕棒協昨公布35人追蹤名單，包括12名旅美選手，其中宋文華和林鋅杰已返台向培訓隊報到，近日就會進牛棚練投。

效力教士短期1A的宋文華，本季表現大反彈，後援41.1局狂飆59次三振，防禦率3.05，優於去年的10.80。他說，找到更好發力的感覺，最快球速從91英里提升至94英里（約151公里），「有一場還出現97英里，但我覺得是槍壞了。」

從2016年就和教士簽約，宋文華2018年才在短A展開球季，本季仍停留在短A，讓他坦言不夠滿足，「看到很多和我同期的都升上大聯盟了，很羨慕他們。」

請繼續往下閱讀...

宋文華坦言，參加亞錦賽是為了證明自己，「很多人說我今年成績好是因為小聯盟層級低，打國際賽等級會更高，且如果打好，球隊也會看到，就當作跳板。」

林鋅杰剛結束小聯盟第2季，本季他曾上高階1A投過1場，他說那場剛好是美國國慶日，觀眾席都滿了，且又是平手僵局，很緊張。不過，他丟2局無失分，本季繳出防禦率2.03的超優成績單。

林鋅杰更想挑戰12強賽

林鋅杰自評控球進步許多，今年還練了1顆二縫線速球，效果很好，「我想拚拚看亞錦賽，如果有機會更希望挑戰12強賽，想打打看這種張力更大的賽事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法