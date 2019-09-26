恰恰引退賽 對決最熟洋投?

羅力做好準備，願意在29日恰恰引退賽擔任先發。（記者陳志曲攝）

羅力爽快答應 仍有變數

〔記者龔乃玠／桃園報導〕悍將隊昨天守住年度勝率第一，明將作客台中洲際球場和兄弟進行「天王山之戰」，悍將能否奇蹟篡位備受關注之外，誰來投9月29日彭政閔引退賽也是話題之一。羅力為可能人選之一。他在24日先發5局因左腿抽筋退場，總教練陳連宏表示，羅力昨有做一些治療，回報結果是狀況有比較好，不過這幾天不曉得會有什麼狀況，無法確定明起對中信的輪值。

羅力倒是爽快回應，他毫無疑問已準備好「投一休四」在恰恰引退賽登板，「雖然有點痠痛感，我想不是太大問題。」這位暫居防禦率、奪三振雙冠王的洋投認為，在這兩週最後關頭，必須要一步一腳印，做好每天該做的事情。

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自2012年球季初來台灣，羅力在中職待上7個球季，生涯84勝現役僅次於潘威倫，並和彭政閔對決過129打席，是和恰恰對戰最多次的洋投，恰恰在場上的風範，也在羅力心中留下印象。「他有個很傳奇的生涯」，羅力說加入中職後，看到恰恰在場上和場下展現出的榜樣，值得大家一同為他慶祝一番。

富邦和中信決戰本週，陳連宏認為每場都非常關鍵，一定會有壓力，若有需要已做好主力牛棚連續出賽的準備。

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