2前兄弟好表現 送恰恰畢業禮

恰恰大事紀

〔記者徐正揚／台中報導〕蔣智賢轟出關鍵陽春彈，陳鴻文二度達成單季20救援，聯手幫助富邦悍將以2：1險勝，兩位前中信兄弟球員不但沒讓前東家拋下封王彩帶，也雙雙用自己最好的一面，做為送給學長暨前隊友「恰恰」彭政閔的引退賽禮物。

彭政閔昨賽後搭車向全場球迷揮手道別。（記者廖耀東攝）

球迷不捨彭政閔引退。（記者廖耀東攝）

悍將蔣智賢轟出致勝陽春彈，用好表現送給學長暨前隊友彭政閔當引退賽禮物。（記者林正堃攝）

蔣智賢9局轟出致勝彈

彭政閔引退賽後，球迷拉起巨型23號球衣布幔，向中職傳奇球員致敬。（記者廖耀東攝）

陳鴻文（左）向上場打擊的彭政閔脫帽敬禮。（記者林正堃攝）

兄弟一開賽就由詹子賢安打先馳得點，悍將5局上2出局後靠林哲瑄安打扳平，9局上蔣智賢率先打擊轟出致勝陽春彈，9局下陳鴻文用18球演出3上3下，讓兄弟下半季封王魔術數字停在「M1」，主角恰恰先發打第5棒DH、3打數0安打。

辜仲諒（右）昨代表球迷要求彭政閔（左）不要退。（記者廖耀東攝）

蔣智賢前天9局上代打，遭2萬名球迷狂噓，昨天賽前恰恰發文，呼籲大家多給蔣智賢鼓勵，球迷果然收斂許多，手傷未癒仍請纓上場的蔣智賢，9局上一棒讓滿場球迷鴉雀無聲，「這是恰哥最後一場比賽，我也想要參與，很謝謝他替我講話。」

蔣智賢指出，彭政閔是他敬愛的大哥，即便身分是對手，仍希望陪恰恰走完最後一哩路，雖然身體不允許全力揮棒，因為不想讓對方拋彩帶，還是咬著牙出力，「這場最關鍵的全壘打，是他喜歡的學弟打出來的，我想他應該會很開心。」

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陳鴻文2度單季20救援

彭政閔稍後於記者會上表示，蔣智賢是他復興國小學弟，彼此認識已經很久，學弟一直很有禮貌，對棒球很熱心付出，因為心疼才有這個舉動，「對喜歡或不喜歡的球員，球迷都會有他們的方式，但希望能給他多加油。」

陳鴻文繼2015年後再次達成單季20救援，沒想到就那麼剛好，第3個出局是對恰恰，他表示，當下球隊只贏1分，只想著一定要守住，要用最好的一面送給學長，「他上來，我跟他脫帽敬禮，結束時，也跟他說謝謝。」

明再戰悍將 兄弟拚封王

總教練陳連宏表示，羅力先發7局只失1分，蔣智賢打出超前全壘打，表現都很出色，選手也都沒有放棄，只剩兩場補賽仍會全力求勝，明天按照輪值應會由班華德先發。兄弟明天若擊敗悍將，還是可以拋下彩帶。

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