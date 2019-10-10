明G5拚輸贏 光芒要讓世界震驚

葛雷斯諾（資料照，法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕從0勝2敗急起直追到扳平戰局後，光芒隊現在信心爆棚，捕手德阿諾德更表示，光芒隊已經準備好要讓全世界震驚。

美聯分區第5戰，太空人隊先發派出大聯盟三振王柯爾。（資料照，法新社）

「我不知道是否有人認為我們可以打到第4戰，」德阿諾德表示：「沒有人覺得我們可以撐到第5戰，但是我知道我們全都對彼此有信心，並且表現在球場上，沒有人認為今天會輸，我們已經準備好要讓全世界震驚。」

昨天轟出全壘打的游擊手阿德梅斯也說：「每一個人都說太空人隊會3戰橫掃，但是他們不知道我們強大的心理素質。」

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光芒隊歷史紀錄也對他們有利，在分區季後賽使用現行的2-2-1賽制後，47支0勝2敗的球隊，只有7隊能逼進第5戰，但是「頭過身就過」，這7隊有5隊逆轉拿下系列賽勝利，成功率達到71.4％。

太空人三振王柯爾把關

太空人隊明天將推出大聯盟三振王柯爾，他在第2戰先發7.2局無失分，只被擊出4支安打，飆出15次三振。光芒隊則是首戰先發4.1局被擊出4支安打失2分的葛雷斯諾。

雖然柯爾上一場展現強大壓制力，但是光芒隊打垮太空人隊王牌韋蘭德之後什麼都不怕，昨天第1局開轟的潘姆表示：「我們一整年都被看衰，最近的兩場比賽，全世界都已經看到，我們是多麼好的球隊。」

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