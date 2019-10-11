台灣大賽》雙話題在燒 等著破12萬人紀錄

台灣大賽中信兄弟第3、4、5戰主場門票昨天全面開賣，有機會挑戰連3場2萬人滿場紀錄。（資料照）

預售票爆量 已4場破萬

〔記者吳清正／台北報導〕將於明天開打的中職總冠軍賽，Lamigo桃猿和中信兄弟主場的門票預售都非常熱烈，如果打滿7場，加上都在容量超過2萬的桃園和洲際主場，很有可能打破這兩隊創於2015年的總冠軍賽最多觀眾人數12萬2127人紀錄。

今年總冠軍賽由桃猿擔任第1、2、6、7戰主場，由於球團已確定轉賣給日本樂天集團，這是最後一次以Lamigo之名出賽，第1戰2萬張門票已經銷售一空，第2戰也賣出約1萬6000張。

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兄弟挑戰非假日連3場滿

而擔任第3、4、5戰主場的兄弟，雖然是非假日場次，因為彭政閔引退等效應，加上球迷熱烈期待兄弟能贏得2010年之後的第1個總冠軍，昨天全面開賣的門票，至下午5點為止，3場比賽分別已賣出8800張、1萬3000張和1萬5000張。

2015年總冠軍賽和今年一樣由桃猿取得主場優勢，鏖戰7場由桃猿勝出，單場觀眾人數分別是19426、17128、12500（新莊滿場）、14263、18810、2萬、2萬，合計12萬2127人。

兄弟2016年在總冠軍賽出戰義大犀牛，主場第1、2、6戰都是2萬人滿場，創下總冠軍賽紀錄，今年因為是非假日難度升高，但也不是不可能再締造連3場2萬人滿場紀錄。

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