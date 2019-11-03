2019台北海碩女網賽本月10日在台北小巨蛋開打，賽史邁入第13年，〔記者梁偉銘／綜合報導〕主辦單位特地於華山文創園區舉辦「夢想需要不怕失敗的堅持—海碩網球系列賽特展」，首獲外卡的地主好手李亞軒說：「看到前輩莊佳容過往雙打奪冠相關展品，士氣大受鼓舞，希望這次好好表現，以搶下會內首勝為目標。雙打則跟吳芳嫻搭檔，就一場一場打，不給自己太大壓力。」海碩整合行銷執行長韓駿鎧期待透過精心規畫的展覽，讓球迷深入了解海碩盃從無到有的精采過程，「我們不僅介紹歷史，更要協助球迷從觀賽者角度成為參與者，希望讓初次接觸網球的民眾，實際感受網球魅力，進而以行動踴躍支持。」
海碩女網賽10日開打 華山特展回顧13年來點滴
2019/11/03 05:30
海碩網球系列賽特展正在華山文創園區展出，為即將開打的海碩盃女網暖身。（記者梁偉銘攝）
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