台灣隊苦等舞「跆」 兩奪牌希望獲喘息

跆拳道培訓隊持續在國訓中心操練。（蘇柏亞提供）

黃鈺仁、蘇柏亞 獲更多時間調整

〔記者廖聿偉／綜合報導〕東京奧運將延至2021年，今年6月初的跆拳道奧運資格賽是否如期舉辦仍是未知數，教練劉祖蔭透露，奧運培訓隊仍在國訓中心苦練，但目前面臨無賽可比的困境，也無法安排移地訓練，未來可能舉辦對抗賽，讓選手維持比賽的感覺。

台灣「奧運希望」黃鈺仁目前世界排名仍維持在前10，去年進行右膝半月板手術，目前已恢復8成。他透露，「膝蓋舊疾有時仍會痠痛，甚至軟骨錯位，奧運延期可以讓我用最佳狀態出賽，反而是件好事。」

奧運女子跆拳道僅有49公斤與57公斤級，奪下2018年亞運53公斤級金牌的蘇柏亞決定降體重征戰。她透露，「其實我近況並不好，且還在適應降體重後的打法，如今奧運延後，讓我能有更充分的時間準備，同時提升技術和體能。 」

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2016年奧運國手劉威廷，生涯第二度挑戰奧運，他認為，「又要再備戰一年，對於選手的心境是一種煎熬，但近期都沒有國際賽，若直接去打奧運，恐怕也沒辦法展現出最佳實力，憂喜參半。」

教練團則已擬定新的訓練課表，幫助選手維持體能，並加強肌耐力，同時也提醒選手要適度放鬆，清明連假將讓國手休假返鄉陪家人，充分休息後再返國訓中心訓練。

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