模擬東奧對抗賽》證件妹差點誤事 連3發破10分逆轉奪冠

吳佳穎（後排中）昨在10公尺空氣手槍拉尾盤奪冠。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／林口報導〕射擊功夫一流的「證件妹」吳佳穎，昨最後關頭一度出現7.9分的離譜失誤，所幸關鍵時刻回穩，繳出連3發破10分的高水準表現，強拉尾盤，在模擬東京奧運對抗賽的10公尺空氣手槍，以238.7分逆轉奪冠。

「證件妹」吳佳穎昨在10公尺空氣手槍，一度失手出現7.9分。（國訓中心提供）

吳佳穎去年在世界盃印度新德里站射下銀牌，奪下東京奧運資格，連兩屆叩關五環殿堂。

原本現在吳佳穎應在東京比賽，因疫情影響，先在台灣「揣摩」參加奧運的感覺。這次模擬賽決賽採4男、4女的對抗模式進行，最後的拉鋸戰也讓她直呼張力十足。

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7.9分失誤 一度被超車

決賽大部分時間處於領先的吳佳穎，卻在進入前3名淘汰賽發生意想不到的7.9分失誤，一度遭田家榛超車。她承認自己當時也很緊張，「其實節奏跟狀態都到位，卻沒來由地失手，這大概是生涯決賽的前3糟成績。」

不過，吳佳穎無愧該項目的台灣女霸主，最後3發都射破10分，從落後1分到領先1.4分的差距封后，田家榛則以237.3分飲恨，吳佳穎豪氣表示：「能逆轉也證明我抗壓力夠，才能拿下奧運門票。」

此次模擬賽對吳佳穎的收穫不僅是稱霸，她將失誤稱為「上天的禮物」，得在練習時增加出手穩定性，才能在1年後的東京奧運站上頒獎台。

模擬東奧對抗賽#證件妹#吳佳穎

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