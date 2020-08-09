巫師5連敗無緣季後賽 籃網、魔術搶壓軸兩席

人力吃緊的籃網昨擊退國王，總帥沃恩（右）與球員在場情緒沸騰。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA重啟後，東、西部戰況兩極化，相較西岸6搶1競爭激烈，東部強弱分明毫無懸念，昨巫師107：118不敵鵜鶘，復賽5連敗、已率先出局，也讓籃網、魔術搶下季後賽壓軸兩席。儘管8強提前底定，除了東霸天公鹿穩居龍頭，最終排名仍有變化。

籃網明星前鋒杜蘭特全季養傷連一場都沒打，拜合約所賜，照領100萬美金激勵獎金。（路透資料照）

杜蘭特養傷未出賽 仍爽領2976萬獎金

人力吃緊的籃網，昨119：106擊退國王，復賽5戰已搶3勝，連2年躋身季後賽，並以1.5場勝差領先魔術，暫居東部第7。籃網總帥沃恩說：「很高興能靠自己，我跟球員開玩笑說，有人幫忙洗好衣服的感覺很棒，但沒什麼能比得上自己來，今晚我們就做好份內事。」

至於全季養傷、連一場都沒打的明星前鋒杜蘭特，拜當初合約所賜，照領100萬美金（約2976萬台幣）激勵獎金。31歲的杜蘭特，季前與籃網簽下4年1.64億美元（約48.8億台幣）頂薪大約，儘管他因先前右腳跟腱斷裂重傷休兵，預計下季才披掛上陣，但合約載明，若球隊進季後賽、例行賽逾43勝、出賽逾50場或入選明星賽，其中一項達標就有獎金。

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儘管魔術101：108不敵少了傷兵B.西蒙斯的七六人，但巫師實在太不爭氣，即使鵜鶘Z.威廉森輪休，苦戰全場仍以107：118輸球，復賽一勝難求，成為首支無緣季後賽的球隊，也讓魔術自2012年後首度連2季勇闖8強。

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