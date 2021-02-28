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洛城雙雄奏捷 爵士爆冷吞敗

2021/02/28 05:30

快艇由雷納德（右）帶頭復仇，痛宰灰熊。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹姆斯昨拚出28分、11籃板、7助攻、4抄截與3阻攻的全能數據，加上後衛施洛德隔離歸隊挹注22分，衛冕軍湖人在主場以102：93擊退拓荒者，中止4連敗；同處洛杉磯的快艇，也由雷納德帶頭復仇，119：99痛宰灰熊，仍領先西部第3的湖人半場勝差。

湖人施洛德（左）隔離歸隊挹注22分。（美聯社）

施洛德歸隊發威 雷納德成功復仇

施洛德先發31分鐘，14投6中，全隊火力僅次詹皇，先前他因家人檢測陽性，被迫隔離7天，讓他忍不住抱怨：「很傷人，我從沒感染過，一直是陰性。NBA這方面必須要做更好，看到隊友們在連敗中掙扎，內心很糾結。」

儘管A.戴維斯持續因傷缺陣，施洛德的回歸至少讓孤軍奮戰的詹皇多了幫手，「他帶來能量，為全隊激盪出火花，更點燃了鬥志，很高興他回來。」

快艇「雙巨頭」雷納德、P.喬治前天手感失溫，慘遭灰熊禁區火力壓制，昨天再戰，雷納德展現強烈企圖心，轟進全場最高30分，以20分之差討回顏面。進帳13分、8助攻的喬治心情爽快，賽後記者會大吃炸雞，輪雷納德洗澡後受訪，也跟著搞笑說：「我一塊都沒吃到。」

士官長扳倒西霸天

西部戰績獨走的爵士則被爆出冷門，拿手三分彈客場失靈，116：124不敵巴特勒領軍的熱火，近4戰已吞2敗，被快艇追至僅剩3場勝差。關鍵時刻跳投建功的巴特勒，砍進本季新高33分，另有10籃板、8助攻，助熱火燒出5連勝，戰績回升至東部第5。

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