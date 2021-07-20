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東奧搶金焦點》逆風孤注一擲 鄭兆村拚突圍

2021/07/20 05:30

標槍選手鄭兆村，盼能終結台灣在奧運田徑長達53年的獎牌荒。（資料照）

記者林岳甫／專題報導

鄭兆村搶牌勁敵

「黃金右臂」鄭兆村在2017年台北世大運刷新亞洲男子標槍紀錄，2019年世界田總鑽石聯賽也屢創佳績，今年東京奧運有機會終結台灣在奧運田徑長達53年的獎牌荒，甚至一舉摘金。

鄭兆村台北世大運以91公尺36締造亞洲紀錄，也是史上第13佳成績，勝過挪威名將托希爾德森2008年北京奧運創下的奧運紀錄90公尺57。

只是受疫情影響，鄭兆村上一場國際賽已是2019年10月世錦賽，之後只能在國內賽事試身手，今年更從未公開亮相。

鄭兆村認為，能進軍奧運的選手都有一定的實力，最值得注意的是2017年世錦賽金牌德國名將維特爾，他在去年擲出史上第二遠的97公尺76，僅差世界紀錄72公分，今年更7度擲破90公尺大關，表現穩定；今年曾丟出88公尺07的印度好手丘帕拉也被外媒點名有望爭獎牌。此外，倫敦奧運金牌千里達及托巴哥的瓦考特、波蘭選手庫洛科斯基也不容小覷。

177公分的鄭兆村雖然身材不如人高馬大的歐美選手，但憑藉優異協調性及投擲技術，仍有能力殺出重圍，他設定只要在奧運射破89公尺就有機會爭獎牌。

鄭兆村已做好準備，他說，「無論未來會落在哪裡，有多大的逆風，我都要飛到最高、飛到最遠。」

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