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萌神設天險 米勒鐵口無人能破

2021/12/16 05:30

前三分球王艾倫（左）及傳奇球星米勒（右），送給柯瑞象徵打破紀錄的「2974」號球衣，三分球3大天王合影成經典畫面。（取自官網推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA三分球史上最強三天王相見歡，「大嘴」米勒、「雷槍」艾倫都親眼見證「萌神」柯瑞加冕登基，米勒讚嘆後輩紀錄將無人能及，甚至《ESPN》專家都預測，若勇士一哥比照兩大傳奇射手都在38、9歲才退休，屆時生涯例行賽三分球總數有望堆高至4427！形同天險更難以超越。

柯瑞今年一月才追過2560球的米勒，成為三分球榜眼，昨累計2977球凌駕2973球的龍頭艾倫，三大球星合影成為經典畫面。未來是否能有挑戰者突破障礙？依柯瑞加上美媒提出的名單，包括「大鬍子」哈登、「小里飛刀」里拉德、K.湯普森、T.楊恩、東契奇等，但曾連13季在三分球榜領先的名人堂賢拜米勒，卻對手感發燙的柯瑞信心滿滿，「相信我，這會是項永遠不被超越的紀錄。」

開啟「大三分時代」33歲柯瑞引領風騷

快攻三分、超遠「logo shot」，柯瑞以小搏大，無差別攻擊的射程涵蓋大半場，不但為自己帶來兩座年度MVP，也替勇士5年內贏得3個總冠軍，甚至引領潮流，開啟人人都投外線的「大三分時代」。數據專家佩爾頓推算分析，33歲柯瑞正值顛峰，場均三分球出手數（13.4 ）、命中數（5.4）均創生涯新高，若健康狀況允許、願意打到39歲，並參與勇士8成賽事，柯瑞還將再投進1450個三分球，包括本季剩餘的201球，這也可能使他與目前第2名艾倫的差距，擴大至驚人的1454球。

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