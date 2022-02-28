厄文預告全面開火 宰鹿洩憤

籃網厄文（中）砍38分，比下公鹿的「字母哥」（右）。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕聯盟三大人氣控衛，厄文、莫蘭特、T.楊恩昨各領風騷，不但火力全開，更各自率隊奏捷。

即將滿30歲的厄文，26投14中，狂轟本季新高38分，不但把29分、14籃板的「字母哥」亞德托昆波比下去，更率籃網126：123險勝公鹿，一吐本季前兩回對戰失利悶氣。

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可望解除客場限定禁令

由於紐約有望鬆綁防疫措施，堅拒打疫苗的厄文終於擺脫「客場限定」，他說，「我很高興塵埃落定，總算看到隧道盡頭的光亮，我會保持耐心觀望最新發展，相信回到主場出賽，能持續向前邁進。」

莫蘭特砍46分 生涯新高

面對東岸強權公牛，灰熊新世代後衛莫蘭特拚出生涯新高46分，技壓「關鍵先生」德羅森的31分，助隊116：110出線，揮別2連敗陰霾，也斬斷公牛6連勝。

秀出空中360度轉身上籃的莫蘭特透露，賽前公牛退役球星喬丹精彩片段，激勵自己大殺四方，「我看了，確實也得分很多，這可能發揮作用。」

T.楊恩飆41分 已22場破40分

T.楊恩包辦41分、11助攻，帶領老鷹127：100痛宰來犯的暴龍，他未滿24歲已有22場破40分，史上僅次「籃球之神」喬丹、詹姆斯，「我深知必須為球隊變得更好，我每場比賽都努力做到這點。」

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