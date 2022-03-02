俄遭全面禁「足」 國際足總硬起來

國際體壇抵制俄國

俄恐與年底世界盃絕緣

國際足總（FIFA）決議禁止俄國國家隊、職業隊和俱樂部等球隊參加任何國際賽，也代表俄國恐與年底的世界盃絕緣。（資料照，歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲各國足協陸續表態，將抵制所有與俄國的比賽。國際足總（FIFA）日前原本僅要求俄國放棄主場賽事、禁播國歌和拿國旗，且須以俄國足協（RFU）名義參賽，但反對聲浪排山倒海而來，如今FIFA也硬起來，決議禁止俄國國家隊、職業隊和俱樂部等球隊參加任何國際賽，且禁令暫時沒有期限。

IOC禁俄、白俄選手參賽

戰事爆發後，國際奧會（IOC）隨即發聲明譴責俄羅斯違反奧林匹克休戰協議。昨IOC再度發表聲明，為保護全球體育的公正性與所有參賽者的安全，執委會建議各國際運動總會與賽事主辦單位，不要邀請俄羅斯與白俄羅斯的選手與官員參賽。

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美國奧會也聲明支持IOC提議，暫停俄國選手參賽，並呼籲這項禁令應包括本週在北京舉行的冬季帕運。

俄國男足原定在3月底出征世界盃歐洲區資格賽，但波蘭、瑞典和捷克相繼表態不願意與俄交手，丹麥、英格蘭和威爾斯也決定跟進，抵制俄國已出現骨牌效應。

歐洲足總（UEFA）與FIFA也發表聯合聲明，未來俄羅斯所有球隊都不得參與任何FIFA和UEFA的比賽。此禁令也代表俄國恐與年底的世界盃絕緣。

足球協會秘書長方靖仁認為，各國抵制俄羅斯已成為趨勢，FIFA若不拿出強硬手段，恐導致全球多國聯合抵制。

世界羽聯跟進禁賽令

另外，世界羽聯BWF也聲明：「遵循國際奧會的建議，禁止俄羅斯以及白俄羅斯的選手參加任何世界羽聯認可的國際比賽，直至另行通知。」3月8日開打的德國公開賽將是第一場禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參加的比賽。

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