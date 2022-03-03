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莊昕諺找到續航力 先發3局鎖悍

2022/03/03 05:30

莊昕諺（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕中職昨天展開自辦熱身賽，樂天新秀投手莊昕諺先發3局無失分，和5名後援投手合力演出完封，以6：0擊敗富邦悍將。

莊昕諺只被林哲瑄擊出1支二壘打，連續解決最後8名打者。樂天總教曾豪駒指出，莊昕諺昨天投球比分組練習賽時好很多，主要是勇於攻擊好球帶，掌握了投打對決的主動性，他之前好壞差別比較大，期待他能提升穩定性。

莊昕諺表示，分組練習賽因為是今年第1場比賽，太過緊張而投不進想要的位置，昨天以控球為主，嘗試用7、8分力，終於能投出想要的球，也是為了能投長局數準備。

莊昕諺在二軍先發大多投5、6局，最多投過7局，但是過去2年各在一軍先發1場，分別只投2和2.1局。莊昕諺表示，上到一軍太過亢奮，不顧一切全力投球，結果投到第2、3局就沒力了，這次春訓特地請教學長們如何在先發中配速，希望提升控球等等各方面的穩定性。

莊昕諺目前還不在樂天開季規劃名單，曾豪駒表示，新加盟的索沙本週二抵台，預定3月23日加入春訓，洋投只有已經隨隊的豪勁和狂威可以趕上開季，其中豪勁投後援，季初需要4名本土先發，將是陳冠宇、曾仁和、黃子鵬和林子崴，王溢正也將重返先發，但是他調整進度比較慢，開季可能來不及。

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