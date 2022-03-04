登鞍馬世界第一 李智凱再拚金滿貫

世界排名第一的台灣選手

〔記者林岳甫／台北報導〕以招牌絕技「湯瑪士迴旋」聞名國際的「鞍馬王子」李智凱，先後在世大運、亞運、奧運為台灣寫下歷史新頁，昨天更榮登國際體操總會（FIG）鞍馬項目世界排名第1，但他不以此自滿，將繼續努力訓練並保持成績，追尋「金滿貫」壯舉。

「鞍馬王子」李智凱昨天榮登國際體操總會（FIG）鞍馬項目世界排名第1。（資料照）

25歲的李智凱2016年里約奧運因傷勢影響落馬，但這次失利也讓他的心態、技術、穩定性都向上提升，在2017年台北世大運奪鞍馬金牌，也開啟國際賽的奪牌之路。

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2018年雅加達亞運，李智凱摘下鞍馬金牌，成為台灣首位亞運體操金牌得主，2018、19年世錦賽又收下1銀、1銅，去年東京奧運他再斬獲銀牌，也是台灣體操選手在奧運的最佳表現。

我首位登頂體操選手

李智凱2018年11月展開爭取奧運門票的旅程，在德國科特布斯與隔年澳洲墨爾本、卡達杜哈都搶下鞍馬金牌。而FIG世界排名從2018年至2021年，計算選手最佳3站成績，李智凱3面金牌共取90分，勝過中國翁浩的85分，成為台灣首位登上世界排名第1的體操好手。

李智凱表示：「能成為世界第1是很榮幸的事情，但還是要繼續努力，把該做的本分做好，並盡最大的能力持續訓練，希望可以保持下去。」

亞錦、世錦賽搶首金

李智凱6月從亞洲錦標賽展開賽季，還有成都世大運、杭州亞運及世界錦標賽。他生涯尚未在亞錦賽、世錦賽摘金，希望能全力以赴奪下金牌，再瞄準2年後的巴黎奧運，期待能向「舉重女神」郭婞淳看齊，完成金滿貫的壯舉。

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