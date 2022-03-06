晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U21金牌失意投手 味全7搶2生存戰

2022/03/06 05:30

台灣隊在2014年首屆U21世界盃勇奪金牌。（資料照）

台灣隊在2014年U21世界盃奪金，當年金牌世代10名投手發展各異，以旅日的宋家豪表現最亮眼，但失意的不在少數，像林羿豪、劉昱言去年季後相繼遭到釋出，目前參加味全龍測試等機會，陳明軒則在去年下半季才加盟味全延續職業生涯，如果沒有第5、6隊，這3人恐怕早已消失在職棒球界，如今都有機會迎接生涯第二春。

（記者羅志朋）

劉昱言。（資料照）

劉昱言。（記者廖耀東攝）

【劉昱言孤注一擲 恰恰場邊給分】

〔記者羅志朋／斗六報導〕在味全龍測試投手「7取2」殘酷舞台，27歲左投劉昱言用好投力爭門票，昨自辦熱身賽對中信兄弟，中繼1局被敲2安無失分，最快球速146公里，味全總教練葉君璋表明，劉昱言通過測試入隊機會很大。

葉總點名 測試入隊機會大

兄弟副領隊兼農場主管「恰恰」彭政閔，昨現身斗六球場觀戰，盛讚劉昱言投得很好，只是母隊有戰力考量，若到他隊應有機會。

味全龍今年春訓邀請7名投手來測試，就是在給機會，但只會錄取2人，19日公辦熱身賽前就會「放榜」。包括前富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情，前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，以及自家戰力外的歐耀宗、林政賢，目前以林羿豪和劉昱言的出線機會最大。

劉昱言在8年前U21世界盃複賽對日本先發5局無失分，但當年投完左肩突感疼痛，診斷後發現肱骨骨折，休1年才復出。之後到了桃猿，劉昱言又飽受投球失憶症所苦，幾度在牛棚投到落淚。

非但當年金牌投手的光環不再，劉昱言在桃猿留下生涯防禦率逼近9，去年季後遭釋出後，他透露有去找張立帆訓練、修正投球機制，後來到味全參加重訓營的幫助也很大。

儘管台鋼雄鷹可望成為中職第6隊，劉昱言說，不會去想第6隊的事，到味全測試就是背水一戰，也是最後機會，不想給自己留後路，這樣才能展現最好一面。

31歲的林羿豪努力證明自己還能投。（資料照）

林羿豪。（資料照）

【林羿豪獲高評價 等待龍袍加身】

〔記者羅志朋／斗六報導〕曾是2014年U21世界盃助台灣奪金的守護神，林羿豪在前年季末右肩肩盂唇破裂後，去年在一軍僅投2.2局，季後遭富邦悍將釋出，職棒生涯跌了一大跤，如今他在味全龍測試獲得總教練葉君璋的高評價，有機會「披龍袍」重生。

感謝葉總 有信心返中職

回憶當年金牌戰對日本投最後一球，林羿豪笑說，原以為是離譜壞球，結果主審拉弓結束比賽，「可能9：0領先，主審趕下班吧。」但從金牌世代淪落到「待業」身份，31歲的林羿豪仍在努力證明還能投，前天味全自辦熱身賽對悍將中繼1局無失分、最快球速142公里。

林羿豪表示，投球感覺愈來愈好，已達成「肩膀不會痛」的首要目標，接下來目標將球速提升到145公里以上，若沒有味全，他應該無法繼續在職棒發展。

U21世界盃台灣隊奪金，賽後郭俊麟（左）哭倒在林羿豪懷裡。（資料照）

許多投手遭肩傷擊潰，林羿豪坦言，剛受傷時手舉不起來，一度擔心無法繼續投，活在恐懼中，後來選擇不動刀，靠復健和強化肌力，有信心再戰，但就缺一個機會。

好友郭俊麟前年動右手肘韌帶置換手術，他拒絕向傷痛低頭的歷程，也帶給林羿豪力量。兩人當年同為U21世界盃戰友，郭俊麟在冠軍戰對日本先發奪勝，賽後哭倒在林羿豪懷裡，這一幕成經典，林羿豪說，「我們從小就認識，他小我一屆，感情非常好，可惜沒能在富邦一起打拚。」

陳明軒。（資料照）

陳明軒。（記者廖耀東攝）

【陳明軒低谷重生 視葉總為恩人】

〔記者羅志朋／斗六報導〕進職棒歷經傷痛、被釋出，28歲右投陳明軒的生涯坎坷，後來到味全龍重獲新生，昨自辦熱身賽對中信兄弟中繼1局失1分，他表示，如果不是第5隊和總教練葉君璋，早已消失在球界。

陳明軒在U21世界盃對捷克、尼加拉瓜先發都奪勝投，但2016年加盟義大犀牛後，歷經椎間盤突出、右肩關節唇撕裂傷，加上成績乏善可陳，生涯防禦率逼近8，前年球季結束遭釋出。去年透過葉總引薦到味全測試後升格正式球員，季末久違一軍登板，他說，「當時我雙腳都在抖，只有在國家隊投球有這種感覺。」

陳明軒表示，原本對前途茫然，因葉總關係得以重返職棒，視葉總為恩人，也樂見中職即將出現第6隊，「球隊少，選擇相對少，我看過太多職棒投手為了生存強迫自己，手痛還要繼續投，最後被釋出，6隊增加許多機會，投手有更充裕空間調整，準備好再上場。」

2014年U21世界盃金牌 台灣投手現況

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。