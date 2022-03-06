U21金牌失意投手 味全7搶2生存戰

台灣隊在2014年首屆U21世界盃勇奪金牌。（資料照）

台灣隊在2014年U21世界盃奪金，當年金牌世代10名投手發展各異，以旅日的宋家豪表現最亮眼，但失意的不在少數，像林羿豪、劉昱言去年季後相繼遭到釋出，目前參加味全龍測試等機會，陳明軒則在去年下半季才加盟味全延續職業生涯，如果沒有第5、6隊，這3人恐怕早已消失在職棒球界，如今都有機會迎接生涯第二春。

（記者羅志朋）

劉昱言。（資料照）

劉昱言。（記者廖耀東攝）

【劉昱言孤注一擲 恰恰場邊給分】

〔記者羅志朋／斗六報導〕在味全龍測試投手「7取2」殘酷舞台，27歲左投劉昱言用好投力爭門票，昨自辦熱身賽對中信兄弟，中繼1局被敲2安無失分，最快球速146公里，味全總教練葉君璋表明，劉昱言通過測試入隊機會很大。

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葉總點名 測試入隊機會大

兄弟副領隊兼農場主管「恰恰」彭政閔，昨現身斗六球場觀戰，盛讚劉昱言投得很好，只是母隊有戰力考量，若到他隊應有機會。

味全龍今年春訓邀請7名投手來測試，就是在給機會，但只會錄取2人，19日公辦熱身賽前就會「放榜」。包括前富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情，前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，以及自家戰力外的歐耀宗、林政賢，目前以林羿豪和劉昱言的出線機會最大。

劉昱言在8年前U21世界盃複賽對日本先發5局無失分，但當年投完左肩突感疼痛，診斷後發現肱骨骨折，休1年才復出。之後到了桃猿，劉昱言又飽受投球失憶症所苦，幾度在牛棚投到落淚。

非但當年金牌投手的光環不再，劉昱言在桃猿留下生涯防禦率逼近9，去年季後遭釋出後，他透露有去找張立帆訓練、修正投球機制，後來到味全參加重訓營的幫助也很大。

儘管台鋼雄鷹可望成為中職第6隊，劉昱言說，不會去想第6隊的事，到味全測試就是背水一戰，也是最後機會，不想給自己留後路，這樣才能展現最好一面。

31歲的林羿豪努力證明自己還能投。（資料照）

林羿豪。（資料照）

【林羿豪獲高評價 等待龍袍加身】

〔記者羅志朋／斗六報導〕曾是2014年U21世界盃助台灣奪金的守護神，林羿豪在前年季末右肩肩盂唇破裂後，去年在一軍僅投2.2局，季後遭富邦悍將釋出，職棒生涯跌了一大跤，如今他在味全龍測試獲得總教練葉君璋的高評價，有機會「披龍袍」重生。

感謝葉總 有信心返中職

回憶當年金牌戰對日本投最後一球，林羿豪笑說，原以為是離譜壞球，結果主審拉弓結束比賽，「可能9：0領先，主審趕下班吧。」但從金牌世代淪落到「待業」身份，31歲的林羿豪仍在努力證明還能投，前天味全自辦熱身賽對悍將中繼1局無失分、最快球速142公里。

林羿豪表示，投球感覺愈來愈好，已達成「肩膀不會痛」的首要目標，接下來目標將球速提升到145公里以上，若沒有味全，他應該無法繼續在職棒發展。

U21世界盃台灣隊奪金，賽後郭俊麟（左）哭倒在林羿豪懷裡。（資料照）

許多投手遭肩傷擊潰，林羿豪坦言，剛受傷時手舉不起來，一度擔心無法繼續投，活在恐懼中，後來選擇不動刀，靠復健和強化肌力，有信心再戰，但就缺一個機會。

好友郭俊麟前年動右手肘韌帶置換手術，他拒絕向傷痛低頭的歷程，也帶給林羿豪力量。兩人當年同為U21世界盃戰友，郭俊麟在冠軍戰對日本先發奪勝，賽後哭倒在林羿豪懷裡，這一幕成經典，林羿豪說，「我們從小就認識，他小我一屆，感情非常好，可惜沒能在富邦一起打拚。」

陳明軒。（資料照）

陳明軒。（記者廖耀東攝）

【陳明軒低谷重生 視葉總為恩人】

〔記者羅志朋／斗六報導〕進職棒歷經傷痛、被釋出，28歲右投陳明軒的生涯坎坷，後來到味全龍重獲新生，昨自辦熱身賽對中信兄弟中繼1局失1分，他表示，如果不是第5隊和總教練葉君璋，早已消失在球界。

陳明軒在U21世界盃對捷克、尼加拉瓜先發都奪勝投，但2016年加盟義大犀牛後，歷經椎間盤突出、右肩關節唇撕裂傷，加上成績乏善可陳，生涯防禦率逼近8，前年球季結束遭釋出。去年透過葉總引薦到味全測試後升格正式球員，季末久違一軍登板，他說，「當時我雙腳都在抖，只有在國家隊投球有這種感覺。」

陳明軒表示，原本對前途茫然，因葉總關係得以重返職棒，視葉總為恩人，也樂見中職即將出現第6隊，「球隊少，選擇相對少，我看過太多職棒投手為了生存強迫自己，手痛還要繼續投，最後被釋出，6隊增加許多機會，投手有更充裕空間調整，準備好再上場。」

2014年U21世界盃金牌 台灣投手現況

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