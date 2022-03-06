林羿豪獲高評價 等待龍袍加身

31歲的林羿豪努力證明自己還能投。 （資料照）

〔記者羅志朋／斗六報導〕曾是2014年U21世界盃助台灣奪金的守護神，林羿豪在前年季末右肩肩盂唇破裂後，去年在一軍僅投2.2局，季後遭富邦悍將釋出，職棒生涯跌了一大跤，如今他在味全龍測試獲得總教練葉君璋的高評價，有機會「披龍袍」重生。

感謝葉總 有信心返中職

回憶當年金牌戰對日本投最後一球，林羿豪笑說，原以為是離譜壞球，結果主審拉弓結束比賽，「可能9：0領先，主審趕下班吧。」但從金牌世代淪落到「待業」身份，31歲的林羿豪仍在努力證明還能投，前天味全自辦熱身賽對悍將中繼1局無失分、最快球速142公里。

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林羿豪表示，投球感覺愈來愈好，已達成「肩膀不會痛」的首要目標，接下來目標將球速提升到145公里以上，若沒有味全，他應該無法繼續在職棒發展。

許多投手遭肩傷擊潰，林羿豪坦言，剛受傷時手舉不起來，一度擔心無法繼續投，活在恐懼中，後來選擇不動刀，靠復健和強化肌力，有信心再戰，但就缺一個機會。

好友郭俊麟前年動右手肘韌帶置換手術，他拒絕向傷痛低頭的歷程，也帶給林羿豪力量。兩人當年同為U21世界盃戰友，郭俊麟在冠軍戰對日本先發奪勝，賽後哭倒在林羿豪懷裡，這一幕成經典，林羿豪說，「我們從小就認識，他小我一屆，感情非常好，可惜沒能在富邦一起打拚。」

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