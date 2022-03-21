P LG》猿次節不保 勇士7連勝

勇士林志傑（中）切入禁區遭對手犯規。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士昨挺過開賽亂流，靠著第2節的31：8狂潮逆轉戰局，終場95：85擊敗桃園領航猿，收下7連勝。

勇士開局就陷入10：23落後，直到次節覺醒，塞瑟夫1人包辦10分，包括中段的逆轉三分彈，總教練許晉哲表示，此戰的攻守表現都出了問題，「嚴格來說，我們只贏了第2節，好在防守有成功壓住對手。」

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挑戰衛冕的勇士季初遭逢傷病問題，戰績不像上季一支獨秀，但他們在農曆年後還未嘗敗績，以13勝6負穩居龍頭，許晉哲認為，每場比賽都有人能挺身而出最為關鍵。

塞瑟夫和辛特力昨天合力拿下47分、21籃板之外，在昨天前鋒人手出狀況下，還有林孟學跳出來，他出賽28分鐘寫新高，10分也是他PLG生涯最佳表現，而林書緯也繳出13分、6籃板、7助攻全能表現。

勇士週六將出戰新北國王，有機會挑戰上季締造的最長8連勝，但擁有NBA資歷的洋將瓊斯還不確定是否會上場，許晉哲透露，他已經開始訓練，會協助他盡快提升體能和球感，以及融入球隊戰術。

領航猿射手盧峻翔找回手感，單場狂飆6顆三分球，28分寫個人新高，但球隊吞下3連敗，他臉上不見喜色，只希望自己之後的外線手感能再更穩定，才能幫助球隊。

開除教頭 鋼鐵人仍吞敗

另一場，高雄鋼鐵人前天宣布開除外籍總教練貝瑞後，由助理教練洪啟超暫代職務，卻難擋台新夢想家7人得分達雙位數的團隊攻勢，終場88：109吞下聯盟最長8連敗。

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