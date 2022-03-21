晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

P LG》猿次節不保 勇士7連勝

2022/03/21 05:30

勇士林志傑（中）切入禁區遭對手犯規。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士昨挺過開賽亂流，靠著第2節的31：8狂潮逆轉戰局，終場95：85擊敗桃園領航猿，收下7連勝。

勇士開局就陷入10：23落後，直到次節覺醒，塞瑟夫1人包辦10分，包括中段的逆轉三分彈，總教練許晉哲表示，此戰的攻守表現都出了問題，「嚴格來說，我們只贏了第2節，好在防守有成功壓住對手。」

挑戰衛冕的勇士季初遭逢傷病問題，戰績不像上季一支獨秀，但他們在農曆年後還未嘗敗績，以13勝6負穩居龍頭，許晉哲認為，每場比賽都有人能挺身而出最為關鍵。

塞瑟夫和辛特力昨天合力拿下47分、21籃板之外，在昨天前鋒人手出狀況下，還有林孟學跳出來，他出賽28分鐘寫新高，10分也是他PLG生涯最佳表現，而林書緯也繳出13分、6籃板、7助攻全能表現。

勇士週六將出戰新北國王，有機會挑戰上季締造的最長8連勝，但擁有NBA資歷的洋將瓊斯還不確定是否會上場，許晉哲透露，他已經開始訓練，會協助他盡快提升體能和球感，以及融入球隊戰術。

領航猿射手盧峻翔找回手感，單場狂飆6顆三分球，28分寫個人新高，但球隊吞下3連敗，他臉上不見喜色，只希望自己之後的外線手感能再更穩定，才能幫助球隊。

開除教頭 鋼鐵人仍吞敗

另一場，高雄鋼鐵人前天宣布開除外籍總教練貝瑞後，由助理教練洪啟超暫代職務，卻難擋台新夢想家7人得分達雙位數的團隊攻勢，終場88：109吞下聯盟最長8連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。