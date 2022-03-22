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8個收視管道 悍將全面攻佔

2022/03/22 05:30

富邦悍將在捷運站內佈置球員休息室區。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將昨公布今年主場賽事轉播平台，包括有線電視、MOD在內共有8個收視管道是5隊最多，OTT含富邦悍將官方Twitch頻道在內有4個平台是免費收看，去年推出的富邦悍將APP也將全面更新。

富邦悍將今年60場主場賽事維持有線電視在MOMOTV播出、MOD與愛爾達合作，在OTT平台部分，除了富邦悍將官方Twitch、MyVideo、LINE TODAY、麥卡貝、Hami Video，亦可透過訂閱CPBL TV收看全年120場主、客場賽事，除Hami、CPBL TV外都是免費。

4個免費平台 規劃直播節目

富邦育樂總經理陳昭如表示，富邦悍將官方Twitch今年免費提供主場賽事直播服務，球團也將另外規劃直播節目。中職5隊今年都與Twitch合作，除富邦外都要付費，明年富邦悍將官方Twitch是否收費，要看與MOMO TV合約於年底到期後如何洽談。

富邦悍將去年推出互動型球隊專屬APP，在賽季期間每日平均有超過5000人使用，今年不僅系統介面優化升級，還新增拍照圖框、任務系統等功能，近期將在iOS與android雙平台更新上架。在數位行銷部分，還將推出第2版全新貼圖供球迷使用。

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