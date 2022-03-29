味全龍重裝備變身 衝擊季後賽

陳冠偉在熱身賽2局猛飆4K，球速為全隊最快的150公里。（資料照）

熱身賽4勝0敗 打擊率3成06

趙璟榮有機會開季一軍。（記者龔乃玠攝）

前言：3月狂龍？味全龍在公辦熱身賽掃進4勝0敗，今晚對富邦悍將再奪勝，將追平聯盟熱身賽最長連勝紀錄，龍軍無論打擊率3成06、防禦率1.75皆為5隊最佳，除了「大師兄」林智勝帶動打線，牛棚投手表現也很吸睛，若例行賽能維持下去，今年攻進季後賽的目標不是夢。

〔記者龔乃玠／斗六報導〕味全龍牛棚在公辦熱身賽防禦率僅1.71，狂掃5隊最多的8次中繼，且無救援失敗，不僅主力牛棚進度佳，另1名火球男趙璟榮也有機會攻佔一軍，搭配終結者伍鐸，龍軍開季牛棚深度不輸其他球隊。

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防禦率5隊最佳 僅1.75

洋砲龍德力尚未出關，味全洋將傾向3投1野開季，為減緩年輕投手壓力，由伍鐸先接終結者。一旦龍隊採雙洋砲，呂偉晟和陳冠偉都有機會嘗試，後者在熱身賽2局猛飆4K，球速為全隊最快的150公里。

投手教練郭勝安指出，陳冠偉的直球很會衝，往上竄升效果佳，最好轉速有高達2500轉。龍隊當初看中陳冠偉的運動能力，他靠著自身努力，從剛進職業的130幾公里，如今一出手就是145公里起跳。

陳冠偉、趙璟榮 牛棚亮點

趙璟榮是近期龍隊新發現的戰力，他在26日初登場就催146公里，0.2局無失分，內容讓龍隊教練團感到驚艷。總教練葉君璋認為，球變得有尾勁，不只用蠻力投，懂得運用身體，「開季（一軍）有機會。」

郭勝安認為，趙璟榮過去會想把球放進好球帶，不敢拚變化球，近期上場很有霸氣，變化球也有壓制力。趙璟榮去年就有一軍經驗，今年想要更加獨當一面，希望能多幫助球隊一點。

味全今年春訓測試多名投手，已簽約的左投劉昱言在熱身賽出賽2場無失分，另一名可望出線的人選，總教練葉君璋鬆口林羿豪機會大，可望增添牛棚經驗值。

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