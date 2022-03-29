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獅砸逾9千萬 綁約7「複」翁

2022/03/29 05:30

統一獅共有7名球員拿到複數年合約，7張合約總額破9千萬。其中隊長林岱安今年也首嘗「複」翁滋味。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕去年在台灣大賽不敵中信兄弟的統一獅，預訂週四公布球員今年薪資，共有7名球員收下複數年合約，包括隊長林岱安、終結者陳韻文和新任球員工會理事長陳傑憲，都收下3年合約，這7紙合約光算薪資，就讓獅隊灑下逾9千萬元。

週四公布薪資 團隊漲5%

中職33年將在週六開打，目前樂天桃猿、富邦悍將和中信兄弟已相繼公布薪資，統一獅和味全龍也可望本週陸續公布。獅隊已確定31日發表，龍隊因新人較多影響談薪速度，但也有望在開季前揭曉。

林岱安、林靖凱 首度複數年合約

相較兄弟奪冠後調薪漲幅超過7%，獅隊團隊薪資則上漲5%。當家捕手林岱安今年除了要擔任隊友和球團之間橋樑，確定收下個人第1紙複數年合約，據悉月薪分為34、37和40萬，21歲的林靖凱也初嘗「複」翁滋味，2年複數約分為30、35萬。

外野3帥月均薪 陳傑憲60萬最高

「外野三帥」都收到複數約肯定，其中以陳傑憲平均月薪60萬最高，年限3年也最長，蘇智傑和林安可則分別為平均月薪破50萬和45萬的2年約。投手則有陳韻文和江辰晏領複數約，陳韻文3年約均薪上看55萬，江辰晏也收下平均月薪近30萬的2年約。

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