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自由日日shoot》職籃交易檯面下玩 球員保障低

2022/03/30 05:30

T1球員異動

記者林岳甫專題報導

PLG球員異動

去年剛成立的T1聯盟在3月20日球員註冊截止日前出現兩樁交易；PLG高雄鋼鐵人去年為補足人手也啟動兩筆交易，但兩大聯盟目前並沒有公開透明的交易制度，T1更連球員交易的相關規定條文都未公開，國內職籃有必要建立球團、球員甚至球迷都能依循的規章，才有利長遠發展。

彭俊諺（左，資料照）成為鋼鐵人一員。

未建立交易相關規章

T1台啤英熊日前將周資華送至台中太陽。（資料照）

T1台啤英熊日前將周資華送至台中太陽、中信特攻則將呂濟而送到台鋼獵鷹。PLG鋼鐵人利用選秀權換來王律翔、彭俊諺。球員交易不是壞事，也可以帶動話題，但這些球員交易運作的邏輯，充其量只是球隊戰力上的可能考量，凸顯台灣職籃發展草創時期萬事起頭難的窘態，無法衡量球隊之間的競爭，是否建立在一個公平的基礎上。

PLG鋼鐵人利用選秀權換來王律翔（見圖，資料照）、彭俊諺。

合約轉換 球員屬被動方

國內目前球員轉隊都屬「合約轉換」，依合約精神，若無「不得交易條款」，球員換到新球隊，自然依原本的合約條件執行，球評古硯偉強調，聯盟應建立相關規章，並請第三方單位進行審視合約，以不侵害勞方為主要精神，即使被轉隊的球員也需維持原合約的任一條件，否則球員永遠都是處在被動的狀態。

負責協助球員洽談合約的經紀人透露，國內除非是最大咖球星，可能有機會在合約上附帶「不得交易」條款，但其他普遍只能被動接受安排，經紀人站在球員立場還是希望球團、聯盟能重視球員權益，三方共同建立清楚的遊戲規則。

美國職籃NBA商業發展成熟，也是慢慢建立球隊運作平衡、保障勞資雙方的制度，這兩年急速擴展的台灣籃壇PLG、T1，可參照其他國家甚至台灣職棒發展的前例，有助於縮短草創時期典章制度缺乏的亂象。

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