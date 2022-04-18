佐佐木連25局三振 錯失1神蹟

佐佐木朗希連25局三振，102球投完8局讓火腿24上24下，與第2度完全比賽擦身而過。（取自日刊體育）

〔記者徐正揚／綜合報導〕羅德監督井口資仁在9局啟動牛棚，讓投完8局依舊「完美」的佐佐木朗希與連續2場完全比賽擦肩而過，賽後引發日本棒壇熱烈討論，井口強調，即便球隊8局下得分出現挑戰完全比賽的機會，考量佐佐木用球數已破百仍會換投。

只差3個出局數 錯失連2場完全比賽

佐佐木10日對歐力士用105球投出日職史上第16場完全比賽，單場奪三振19次不僅追平日職紀錄，連續13次奪三振還創下世界紀錄，昨用102球投完8局讓火腿24上24下，距離連續2場完全比賽只差3個出局數，但兩隊打完8局都沒得分，井口9局上派益田直也接替投球。

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井口指出，佐佐木的內容很完美，紀錄固然很重要，但賽前考量各種情況，設定用球數在100球或更少，「球隊贏球、佐佐木整年都在先發輪值，都要考慮進去，我們也想跟大家看到最後，如果打線可以支援他，用球數可以少一點，他有可能投9局上。」

佐佐木第3局沒有投出三振，連續三振局數停在25局，追平山本由伸前年創下的日職本土投手紀錄，日職紀錄是前軟銀終結者沙法提創於2015年的連續43局，但他開季連續25局有三振，仍打破伊藤大海去年創下的23局，連續17局無安打、連續解決52名打者也是日職新猷，還有機會再創新高。

火腿9局上靠不死三振終於出現第1個上壘者，10局上萬波中正代打擊出陽春彈轟下兩隊唯一的分數，火腿靠這支唯一的安打以1：0拿下近5場第4勝，也是日職自1949年10月1日火腿前身東急飛人後，再有球隊於延長賽靠唯一的安打就是全壘打以1：0贏球，更是日職自1950年確立兩聯盟制度迄今首見。

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